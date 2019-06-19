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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7218721972207221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:49

По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:58

  Bosstone написав:По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"

Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:18

  Alfa_Bank написав:
  Bosstone написав:По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"

Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?

Спасибо за пояснения. Я стационарный пополняю (мобильные у вас пополняются по шаблону платно, а по бесплатному сэпу пополнять мобильный долго). Смысл кнопки "карта для пополнения" для меня был непонятен, потому что не знал о такой функции. Она бесплатная?
Планируете ли заключение договора с "Київські енергетичні послуги"?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:12

Alfa_Bank, здравствуйте.
Можете узнать у разработчиков почему не удаётся залогиниться в приложении при медленном интернете?
Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?
nijizafu
 
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  #<1 ... 7218721972207221
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