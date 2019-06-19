Додано: Чет 20 чер, 2019 06:47

Наконец-то дочитал написанное за последние дниНесколько дней назад поднимался вопрос использования Максимума за границей.Хочу поделиться собственным опытом и впечатлениями, поскольку высказанное здесь... в общем, согласился далеко не со всем.Нахожусь на отдыхе в ... странах Еврозоны, скажем так. Брал в аренду автомобиль и на АЗС расплачивался Максимумом. Почему им, думаю, понятно: 3% кэшбэка, хоть и грязными, на дороге не валяются. Сразу для Flamingo уточню: "Ну, нет у меня карт Эксима, нету...Здесь писали о нереальных курсах блокировки и списания. Все намного проще. В один день было несколько операций (в т.ч. одна покупка в магазине, так получилось). Заблокировалось по 29,75 (евро), списалось сегодня утром по 29,80. Это не лучший курс на момент, у Моно - 29,66 для мгновенного списания. Но с учетом 3% кешбэка - очень даже ничего, не правда ли?Т.е. карту Максимум можно и нужно использовать, только надо знать, где и когда.Повторю еще раз: блокировки и списания были в евро с гривневой кредитки Максимум.Для остальных (некешбэчных) покупок использовал карту Монобанка, где курсы по картам (они же - онлайн-курсы, в отличие от Альфы, где карточные и онлайн отличаются) - все же поприятнее. Плюс, что интересно: все покупки в туристической зоне во всяких магазинах сувениров-продуктов-и т.п. идут по категории "Развлечения и спорт" (какой МСС не скажу, хотя если очень интересно, могу напрячь поддержку Моно). Покупки делал в нескольких магазинах (разных), везде эта категория. А т.к. она чисто случайно у меня стояла кэшбэчной у Моно... то еще и 1% кэшбэка с кредитных капнул (мелочь, а приятно).