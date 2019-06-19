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Альфа-Банк
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:49
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
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Bosstone
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:58
Bosstone написав:
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 19 чер, 2019 16:18
Alfa_Bank написав: Bosstone написав:
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?
Спасибо за пояснения. Я стационарный пополняю (мобильные у вас пополняются по шаблону платно, а по бесплатному сэпу пополнять мобильный долго). Смысл кнопки "карта для пополнения" для меня был непонятен, потому что не знал о такой функции. Она бесплатная?
Планируете ли заключение договора с "Київські енергетичні послуги"?
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Bosstone
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Додано: Сер 19 чер, 2019 23:12
Alfa_Bank, здравствуйте.
Можете узнать у разработчиков почему не удаётся залогиниться в приложении при медленном интернете?
Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?
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nijizafu
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Додано: Чет 20 чер, 2019 00:50
Много даты тащится при входе в приложение, оно требовательно к ширине и качеству подключения.
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Seva
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Додано: Чет 20 чер, 2019 06:47
Наконец-то дочитал написанное за последние дни
Несколько дней назад поднимался вопрос использования Максимума за границей.
Хочу поделиться собственным опытом и впечатлениями, поскольку высказанное здесь... в общем, согласился далеко не со всем.
Нахожусь на отдыхе в ... странах Еврозоны, скажем так. Брал в аренду автомобиль и на АЗС расплачивался Максимумом. Почему им, думаю, понятно: 3% кэшбэка, хоть и грязными, на дороге не валяются. Сразу для Flamingo уточню: "Ну, нет у меня карт Эксима, нету...
"
Здесь писали о нереальных курсах блокировки и списания. Все намного проще. В один день было несколько операций (в т.ч. одна покупка в магазине, так получилось). Заблокировалось по 29,75 (евро), списалось сегодня утром по 29,80. Это не лучший курс на момент, у Моно - 29,66 для мгновенного списания. Но с учетом 3% кешбэка - очень даже ничего, не правда ли?
Т.е. карту Максимум можно и нужно использовать, только надо знать, где и когда.
Повторю еще раз: блокировки и списания были в евро с гривневой кредитки Максимум.
Для остальных (некешбэчных) покупок использовал карту Монобанка, где курсы по картам (они же - онлайн-курсы, в отличие от Альфы, где карточные и онлайн отличаются) - все же поприятнее. Плюс, что интересно: все покупки в туристической зоне во всяких магазинах сувениров-продуктов-и т.п. идут по категории "Развлечения и спорт" (какой МСС не скажу, хотя если очень интересно, могу напрячь поддержку Моно). Покупки делал в нескольких магазинах (разных), везде эта категория. А т.к. она чисто случайно у меня стояла кэшбэчной у Моно... то еще и 1% кэшбэка с кредитных капнул (мелочь, а приятно).
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:15
Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:20
Bosstone написав: Alfa_Bank написав: Bosstone написав:
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?
Спасибо за пояснения. Я стационарный пополняю (мобильные у вас пополняются по шаблону платно, а по бесплатному сэпу пополнять мобильный долго). Смысл кнопки "карта для пополнения" для меня был непонятен, потому что не знал о такой функции. Она бесплатная?
Планируете ли заключение договора с "Київські енергетичні послуги"?
Функция бесплатная. Расширение шаблонов для оплаты коммунальных услуг планируем, но по срокам пока не сориентирую.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:33
nijizafu написав:
Alfa_Bank, здравствуйте.
Можете узнать у разработчиков почему не удаётся залогиниться в приложении при медленном интернете?
Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?
nijizafu, доброе утро. Уточняю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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