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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:49
По-моему, кнопка "карта для пополнения" в сервисах маба лишняя. Установил "основную карту", но чтобы оплатить телефон, опять нужно установить теперь уже "карту для пополнения"
Додано: Сер 19 чер, 2019 15:58
Bosstone, добрый день. Кнопка не лишняя. Функция "Основная карта" - это возможность установить продукт, который будет подтягиваться как отправитель при совершении платежа через МАБ. Используя функцию "Карта для пополнения по № телефона" - вы выбираете карту, на которую будут поступать платежи, что отправлены вам "по номеру телефона". Уточните, что у вас не получается с пополнением мобильного?
Додано: Сер 19 чер, 2019 16:18
Спасибо за пояснения. Я стационарный пополняю (мобильные у вас пополняются по шаблону платно, а по бесплатному сэпу пополнять мобильный долго). Смысл кнопки "карта для пополнения" для меня был непонятен, потому что не знал о такой функции. Она бесплатная?
Планируете ли заключение договора с "Київські енергетичні послуги"?
Додано: Сер 19 чер, 2019 23:12
Alfa_Bank, здравствуйте.
Можете узнать у разработчиков почему не удаётся залогиниться в приложении при медленном интернете?
Додано: Чет 20 чер, 2019 00:50
Много даты тащится при входе в приложение, оно требовательно к ширине и качеству подключения.
Додано: Чет 20 чер, 2019 06:47
Использование Максимума за границей
Наконец-то дочитал написанное за последние дни
Несколько дней назад поднимался вопрос использования Максимума за границей.
Хочу поделиться собственным опытом и впечатлениями, поскольку высказанное здесь... в общем, согласился далеко не со всем.
Нахожусь на отдыхе в ... странах Еврозоны, скажем так. Брал в аренду автомобиль и на АЗС расплачивался Максимумом. Почему им, думаю, понятно: 3% кэшбэка, хоть и грязными, на дороге не валяются. Сразу для Flamingo уточню: "Ну, нет у меня карт Эксима, нету..."
Здесь писали о нереальных курсах блокировки и списания. Все намного проще. В один день было несколько операций (в т.ч. одна покупка в магазине, так получилось). Заблокировалось по 29,75 (евро), списалось сегодня утром по 29,80. Это не лучший курс на момент, у Моно - 29,66 для мгновенного списания. Но с учетом 3% кешбэка - очень даже ничего, не правда ли?
Т.е. карту Максимум можно и нужно использовать, только надо знать, где и когда.
Повторю еще раз: блокировки и списания были в евро с гривневой кредитки Максимум.
Для остальных (некешбэчных) покупок использовал карту Монобанка, где курсы по картам (они же - онлайн-курсы, в отличие от Альфы, где карточные и онлайн отличаются) - все же поприятнее. Плюс, что интересно: все покупки в туристической зоне во всяких магазинах сувениров-продуктов-и т.п. идут по категории "Развлечения и спорт" (какой МСС не скажу, хотя если очень интересно, могу напрячь поддержку Моно). Покупки делал в нескольких магазинах (разных), везде эта категория. А т.к. она чисто случайно у меня стояла кэшбэчной у Моно... то еще и 1% кэшбэка с кредитных капнул (мелочь, а приятно).
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:15
Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:20
Функция бесплатная. Расширение шаблонов для оплаты коммунальных услуг планируем, но по срокам пока не сориентирую.
Додано: Чет 20 чер, 2019 07:33
nijizafu, доброе утро. Уточняю. Отпишусь.
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:12
У меня есть. Но в прошлом году в Испании тоже платил Максимкой на заправках и кафе, потому как кэшбечный лимит Симы выбирается очень быстро и тогда подключаются другие карты - Виика для покупок билетов через интернет, Максимка для заправок и кафе, Моня для такси и т.п. в зависимости от ситуации. В любом случае спасибо за ваше сообщение.
Кстати чтобы узнать мсс у мони не обязательно мучить поддержку. Можно просто сбросить себе на мыло Квитанцию по операции - МСС там присутствует
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