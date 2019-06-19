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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7219722072217222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:18

  swan forever написав:Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?

Нет, не узнавал :) Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.
Искатель
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 22.02.16
Подякував: 418 раз.
Подякували: 858 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:20

  Flamingo написав:Кстати чтобы узнать мсс у мони не обязательно мучить поддержку. Можно просто сбросить себе на мыло Квитанцию по операции - МСС там присутствует

О, спасибо за подсказку! ПО свободе поиграюсь. Самому интересно.
Кстати, на АЗС заправлялся самостоятельно (без заправщика), тут везде системы самообслуживания. Код МСС был 5542.
Искатель
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 22.02.16
Подякував: 418 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7219722072217222
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