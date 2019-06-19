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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:18
swan forever написав:Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?
Нет, не узнавал
Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 08:20
Flamingo написав:
Кстати чтобы узнать мсс у мони не обязательно мучить поддержку. Можно просто сбросить себе на мыло Квитанцию по операции - МСС там присутствует
О, спасибо за подсказку! ПО свободе поиграюсь. Самому интересно.
Кстати, на АЗС заправлялся самостоятельно (без заправщика), тут везде системы самообслуживания. Код МСС был 5542.
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