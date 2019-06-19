Нет, не узнавал Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 08:18
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:20
О, спасибо за подсказку! ПО свободе поиграюсь. Самому интересно.
Кстати, на АЗС заправлялся самостоятельно (без заправщика), тут везде системы самообслуживания. Код МСС был 5542.
Додано: Чет 20 чер, 2019 09:34
У Альфы курсы валют по картам были всегда лучше намного, чем у моно, независимо есть кешбэк за покупку или его нет. Эти курсы на момент проводки были лучше, чем в обменниках.
Поэтому Максимум было приятно пользоваться за границей и не смотреть на есть кешбэк или его нет. Тем более теперешние ореховые категории меняются и не всегда нужны.
А теперь перед оплатой картой Максимум нужно узнавать не курс онлайн, а курс валют именно по картам. Такой курс есть только на сайте банка и нет в мобильном приложении (офпред банка обещала передать на рассмотрение вопрос прикрутки курсов по картам в мобильно приложении).
Поэтому, пользоваться за границей картами Альфа не стоит из-за заградительных курсов валют по картам.
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