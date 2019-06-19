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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7219722072217222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:18

  swan forever написав:Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?

Нет, не узнавал :) Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:20

  Flamingo написав:Кстати чтобы узнать мсс у мони не обязательно мучить поддержку. Можно просто сбросить себе на мыло Квитанцию по операции - МСС там присутствует

О, спасибо за подсказку! ПО свободе поиграюсь. Самому интересно.
Кстати, на АЗС заправлялся самостоятельно (без заправщика), тут везде системы самообслуживания. Код МСС был 5542.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:34

  Искатель написав:
  swan forever написав:Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?

Нет, не узнавал :) Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.


У Альфы курсы валют по картам были всегда лучше намного, чем у моно, независимо есть кешбэк за покупку или его нет. Эти курсы на момент проводки были лучше, чем в обменниках.
Поэтому Максимум было приятно пользоваться за границей и не смотреть на есть кешбэк или его нет. Тем более теперешние ореховые категории меняются и не всегда нужны.
А теперь перед оплатой картой Максимум нужно узнавать не курс онлайн, а курс валют именно по картам. Такой курс есть только на сайте банка и нет в мобильном приложении (офпред банка обещала передать на рассмотрение вопрос прикрутки курсов по картам в мобильно приложении).

Поэтому, пользоваться за границей картами Альфа не стоит из-за заградительных курсов валют по картам.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:25

Вопрос оф. пред. про "умный депозит"
Вчера позвонили из банка, сказали, что депо заканчивается и вам нужно прийти в банк чтоб его продлить/переоформить. Я уточнил, что это можно сделать в МАБе, и сказали что можно.
Но это должна быть первая пролонгация по депо, и она должна быть автоматом. И в чате сказали, что автоматом.
Так, зачем ваша поддержка звонит и вводит в заблуждение :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:37

  Kalgan написав:Вопрос оф. пред. про "умный депозит"
Вчера позвонили из банка, сказали, что депо заканчивается и вам нужно прийти в банк чтоб его продлить/переоформить. Я уточнил, что это можно сделать в МАБе, и сказали что можно.
Но это должна быть первая пролонгация по депо, и она должна быть автоматом. И в чате сказали, что автоматом.
Так, зачем ваша поддержка звонит и вводит в заблуждение :?:

Kalgan, добрый день. По данному депозиту предусмотрено две автоматические пролонгации. Если вы их не отключали, значит депозит будет автоматически пролонгирован. Относительно звонка: напишите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, также дату и время звонка, номер телефона, на который вам звонили, разберемся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:55

  Alfa_Bank написав:
  nijizafu написав:Alfa_Bank, здравствуйте.
Можете узнать у разработчиков почему не удаётся залогиниться в приложении при медленном интернете?
Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?

nijizafu, доброе утро. Уточняю. Отпишусь.

nijizafu, скорости интернета не хватает для передачи необходимых данных.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:59

Alfa_Bank написал в ЛС
Kalgan
 
Повідомлень: 56
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