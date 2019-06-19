Додано: Чет 20 чер, 2019 09:34

Искатель написав: swan forever написав: Искатель

перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как? перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?

Нет, не узнавал Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы. Нет, не узнавалСмотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.

У Альфы курсы валют по картам были всегда лучше намного, чем у моно, независимо есть кешбэк за покупку или его нет. Эти курсы на момент проводки были лучше, чем в обменниках.Поэтому Максимум было приятно пользоваться за границей и не смотреть на есть кешбэк или его нет. Тем более теперешние ореховые категории меняются и не всегда нужны.А теперь перед оплатой картой Максимум нужно узнавать не курс онлайн, а курс валют именно по картам. Такой курс есть только на сайте банка и нет в мобильном приложении (офпред банка обещала передать на рассмотрение вопрос прикрутки курсов по картам в мобильно приложении).Поэтому, пользоваться за границей картами Альфа не стоит из-за заградительных курсов валют по картам.