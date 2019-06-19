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Альфа-Банк
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Додано: Чет 20 чер, 2019 08:18
swan forever написав:Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?
Нет, не узнавал
Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 08:20
Flamingo написав:
Кстати чтобы узнать мсс у мони не обязательно мучить поддержку. Можно просто сбросить себе на мыло Квитанцию по операции - МСС там присутствует
О, спасибо за подсказку! ПО свободе поиграюсь. Самому интересно.
Кстати, на АЗС заправлялся самостоятельно (без заправщика), тут везде системы самообслуживания. Код МСС был 5542.
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Искатель
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:34
Искатель написав: swan forever написав:Искатель
перед оплатой Максимумом узнавали курс онлайн? если узнавали, то где и как?
Нет, не узнавал
Смотрел курсы на сайте просто утром (в отеле интернет хороший). Но тут интересно то, что заблокировало по курсу ниже, чем был на моменте... Тогда 29,75 не было нигде у Альфы.
У Альфы курсы валют по картам были всегда лучше намного, чем у моно, независимо есть кешбэк за покупку или его нет. Эти курсы на момент проводки были лучше, чем в обменниках.
Поэтому Максимум было приятно пользоваться за границей и не смотреть на есть кешбэк или его нет. Тем более теперешние ореховые категории меняются и не всегда нужны.
А теперь перед оплатой картой Максимум нужно узнавать не курс онлайн, а курс валют именно по картам. Такой курс есть только на сайте банка и нет в мобильном приложении (офпред банка обещала передать на рассмотрение вопрос прикрутки курсов по картам в мобильно приложении).
Поэтому, пользоваться за границей картами Альфа не стоит из-за заградительных курсов валют по картам.
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Олег1964
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:25
Вопрос оф. пред. про "умный депозит"
Вчера позвонили из банка, сказали, что депо заканчивается и вам нужно прийти в банк чтоб его продлить/переоформить. Я уточнил, что это можно сделать в МАБе, и сказали что можно.
Но это должна быть первая пролонгация по депо, и она должна быть автоматом. И в чате сказали, что автоматом.
Так, зачем ваша поддержка звонит и вводит в заблуждение
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Kalgan
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:37
Kalgan написав:
Вопрос оф. пред. про "умный депозит"
Вчера позвонили из банка, сказали, что депо заканчивается и вам нужно прийти в банк чтоб его продлить/переоформить. Я уточнил, что это можно сделать в МАБе, и сказали что можно.
Но это должна быть первая пролонгация по депо, и она должна быть автоматом. И в чате сказали, что автоматом.
Так, зачем ваша поддержка звонит и вводит в заблуждение
Kalgan, добрый день. По данному депозиту предусмотрено две автоматические пролонгации. Если вы их не отключали, значит депозит будет автоматически пролонгирован. Относительно звонка: напишите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, также дату и время звонка, номер телефона, на который вам звонили, разберемся.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:55
Alfa_Bank написав: nijizafu написав:
Alfa_Bank, здравствуйте.
Можете узнать у разработчиков почему не удаётся залогиниться в приложении при медленном интернете?
Есть ли какие-то ограничения на использование приложения альфы заграницей? В Украине все было хорошо, а сейчас не могу войти в приложение, все время получаю ошибку - отсутствует подключение к сети, проверьте сетевое соединение. Интернет не самый быстрый, но с другими банками нет такой проблемы, да и через сайт я могу зайти в аккаунт. Куда смотреть, где искать решение? Может там какие-то протоколы/порты другие используются?
nijizafu, доброе утро. Уточняю. Отпишусь.
nijizafu, скорости интернета не хватает для передачи необходимых данных.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 11:59
Alfa_Bank написал в ЛС
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Kalgan
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:09
Kalgan написав:Alfa_Bank
написал в ЛС
Получила, отпишусь в ЛС.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:27
Alfa_Bank
Обмен евро/долл по кросу еще не допилили?
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mephala
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:29
mephala написав:Alfa_Bank
Обмен евро/долл по кросу еще не допилили?
mephala, добрый день. Пока не планируем.
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