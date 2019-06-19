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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7220722172227223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:39

Доброго дня!Alfa_Bank,гарячу лінію 0800 забрали,кнопка зворотнього зв'язку не реагує,в чат написав біля 11год відповіді досі не має...ваше обслуговування мені все більше і більше не подобається!!!
Volodymyr Lviv
 
Повідомлень: 76
З нами з: 16.12.14
Подякував: 78 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:47

  Volodymyr Lviv написав:Доброго дня!Alfa_Bank,гарячу лінію 0800 забрали,кнопка зворотнього зв'язку не реагує,в чат написав біля 11год відповіді досі не має...ваше обслуговування мені все більше і більше не подобається!!!

А через шановного офПреда можна замовити дзвінок з банки?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29075
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:50

  Volodymyr Lviv написав:Доброго дня!Alfa_Bank,гарячу лінію 0800 забрали,кнопка зворотнього зв'язку не реагує,в чат написав біля 11год відповіді досі не має...ваше обслуговування мені все більше і більше не подобається!!!

Volodymyr Lviv, доброго дня. В Alfa-Mobile можна безкоштовно здійснити веб-дзвінок до КЦ. Також є можливість подзвонити з сайту (через skype). Або ж напишіть в ПП ваш ІПН та питання, що хотіли вияснити, спробую допомогти.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 555 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Volodymyr Lviv написав:Доброго дня!Alfa_Bank,гарячу лінію 0800 забрали,кнопка зворотнього зв'язку не реагує,в чат написав біля 11год відповіді досі не має...ваше обслуговування мені все більше і більше не подобається!!!

А через шановного офПреда можна замовити дзвінок з банки?

Квесторе_поверніться, доброго дня. Таку послугу не надаю. Але якщо виникнуть труднощі з обслуговуванням, пишіть. Допоможу, чим зможу :wink:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 555 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:58

Alfa_Bank, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали. :wink:
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29075
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:05

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали. :wink:

В ситуаціях, що потребують термінованого вирішення, звичайно, можу попросити колег з КЦ про дзвінок.
P.S. Не обіцяю лише, що о 3 ночі буду тут на форумі :roll:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 555 раз.
 
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