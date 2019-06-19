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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:55
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
По условиям акции, Выплата осуществляется в течение 31 дня после проведения операции.
Можно уточнить, через 31 день после проведения операции или через 31 день после проведения операции по счету? У подруги с её привлечённым другом по первому варианту срок уже истек, а денег нет
vollena71, добрый день. После проведения по счету. По некоторым клиентам есть задержка с выплатой, выплата будет произведена до конца текущего месяца. По факту выплаты придет смс.
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