EvgCapp написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали.
Когда становился клиентом Альфы, мой персональный менеджер протягивая мне визитку многозначительно так произнесла: можете звонить даже ночью.
Может вы личными качествами сразили наповал сотрудницу, а наш дорогой друг Квесторе_поверніться хочет лишить представителя банка личной жизни не глядя, в тёмную )
Что бы не выглядело флудом:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.
Размер имеет значение.