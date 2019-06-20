RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7221722272237224

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:55

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав: По условиям акции, Выплата осуществляется в течение 31 дня после проведения операции.

Можно уточнить, через 31 день после проведения операции или через 31 день после проведения операции по счету? У подруги с её привлечённым другом по первому варианту срок уже истек, а денег нет :(

vollena71, добрый день. После проведения по счету. По некоторым клиентам есть задержка с выплатой, выплата будет произведена до конца текущего месяца. По факту выплаты придет смс.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 6492
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:34

Re: Альфа-Банк

EvgCapp написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали. :wink:

Когда становился клиентом Альфы, мой персональный менеджер протягивая мне визитку многозначительно так произнесла: можете звонить даже ночью.

Может вы личными качествами сразили наповал сотрудницу, а наш дорогой друг Квесторе_поверніться хочет лишить представителя банка личной жизни не глядя, в тёмную )
Что бы не выглядело флудом:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7221722272237224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rudnitep і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1261, 1262, 1263
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12629 1799692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 23:09
Дядя Дима
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 640, 641, 642
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6419 1494720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 чер, 2019 12:04
Vorlon
Банк Альянс 1 ... 56, 57, 58
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
570 74112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 18:19
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12630)
21.06.2019 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.