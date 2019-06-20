|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:55
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
По условиям акции, Выплата осуществляется в течение 31 дня после проведения операции.
Можно уточнить, через 31 день после проведения операции или через 31 день после проведения операции по счету? У подруги с её привлечённым другом по первому варианту срок уже истек, а денег нет
vollena71, добрый день. После проведения по счету. По некоторым клиентам есть задержка с выплатой, выплата будет произведена до конца текущего месяца. По факту выплаты придет смс.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6493
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:34
EvgCapp написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали.
Когда становился клиентом Альфы, мой персональный менеджер протягивая мне визитку многозначительно так произнесла: можете звонить даже ночью.
Может вы личными качествами сразили наповал сотрудницу, а наш дорогой друг Квесторе_поверніться хочет лишить представителя банка личной жизни не глядя, в тёмную )
Что бы не выглядело флудом:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3032
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:19
2XL написав:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.
2XL, доброе утро. Предложение передам поддержке МАБ, спасибо.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 6493
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12629
|1799864
|
|
|6419
|1494757
|
|
|570
|74133
|
|