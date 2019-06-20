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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:55
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
По условиям акции, Выплата осуществляется в течение 31 дня после проведения операции.
Можно уточнить, через 31 день после проведения операции или через 31 день после проведения операции по счету? У подруги с её привлечённым другом по первому варианту срок уже истек, а денег нет
vollena71, добрый день. После проведения по счету. По некоторым клиентам есть задержка с выплатой, выплата будет произведена до конца текущего месяца. По факту выплаты придет смс.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 22:34
EvgCapp написав: Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали.
Когда становился клиентом Альфы, мой персональный менеджер протягивая мне визитку многозначительно так произнесла: можете звонить даже ночью.
Может вы личными качествами сразили наповал сотрудницу, а наш дорогой друг Квесторе_поверніться хочет лишить представителя банка личной жизни не глядя, в тёмную )
Что бы не выглядело флудом:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:19
2XL написав:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.
2XL, доброе утро. Предложение передам поддержке МАБ, спасибо.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:59
Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
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mephala
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:10
mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
mephala, доброе утро. Мы старались:) Спасибо за отзыв.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:14
mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
Чего то упустил такие изменения. Теперь кредитка как и в других банках с чистым грейсом в 62 дня без абонок и других оплат?
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slasva
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:19
mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
Вы правы гасить стало проще, но лично у меня возникла другая проблема - что купить за кредитные, потому как наряду с улучшением гасимости кредитки имхо ухудшилось его полезность (в минуса отношу ухудшение условий рассрочек и переход на кЫшью в сравнении с тем что было, ну и настораживают последние сообщения что применяемый по картам курс валют значительно стал хуже). Но у каждого продукта есть свой пользователь, просто видимо я в их число не вхожу
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Flamingo
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:19
slasva написав: mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
Чего то упустил такие изменения. Теперь кредитка как и в других банках с чистым грейсом в 62 дня без абонок и других оплат?
slasva, добрый день. ЛП продлен до 62 дней. Все остальные тарифы без изменений.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:26
Flamingo написав: mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
Вы правы гасить стало проще, но лично у меня возникла другая проблема - что купить за кредитные, потому как наряду с улучшением гасимости кредитки имхо ухудшилось его полезность (в минуса отношу ухудшение условий рассрочек и переход на кЫшью в сравнении с тем что было, ну и настораживают последние сообщения что применяемый по картам курс валют значительно стал хуже). Но у каждого продукта есть свой пользователь, просто видимо я в их число не вхожу
Средний у Аллы курс по картам, можно сравнить на любом агрегаторе курсов.
Рассрочки тоже норм, только нет аналога оплаты частями.
Алла всегда была специфичной в части кредиток с ее одномесячным грейсом:)
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:35
mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму
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v57
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