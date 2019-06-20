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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:55

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав: По условиям акции, Выплата осуществляется в течение 31 дня после проведения операции.

Можно уточнить, через 31 день после проведения операции или через 31 день после проведения операции по счету? У подруги с её привлечённым другом по первому варианту срок уже истек, а денег нет :(

vollena71, добрый день. После проведения по счету. По некоторым клиентам есть задержка с выплатой, выплата будет произведена до конца текущего месяца. По факту выплаты придет смс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:34

Re: Альфа-Банк

EvgCapp написав:
  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали. :wink:

Когда становился клиентом Альфы, мой персональный менеджер протягивая мне визитку многозначительно так произнесла: можете звонить даже ночью.

Может вы личными качествами сразили наповал сотрудницу, а наш дорогой друг Квесторе_поверніться хочет лишить представителя банка личной жизни не глядя, в тёмную )
Что бы не выглядело флудом:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:19

  2XL написав:Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Сейчас при пополнении карты Альфы с карты другого банка удобнее использовать третью сторону, что не логично.
Видя, как Вы продвигаете вопросы по повышению уровня сервиса решился на рацпредложение.

2XL, доброе утро. Предложение передам поддержке МАБ, спасибо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:59

Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:10

  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:

mephala, доброе утро. Мы старались:) Спасибо за отзыв.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:14

Альфа-Банк

  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:

Чего то упустил такие изменения. Теперь кредитка как и в других банках с чистым грейсом в 62 дня без абонок и других оплат?
slasva
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:19

  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:

Вы правы гасить стало проще, но лично у меня возникла другая проблема - что купить за кредитные, потому как наряду с улучшением гасимости кредитки имхо ухудшилось его полезность (в минуса отношу ухудшение условий рассрочек и переход на кЫшью в сравнении с тем что было, ну и настораживают последние сообщения что применяемый по картам курс валют значительно стал хуже). Но у каждого продукта есть свой пользователь, просто видимо я в их число не вхожу
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:19

  slasva написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:

Чего то упустил такие изменения. Теперь кредитка как и в других банках с чистым грейсом в 62 дня без абонок и других оплат?

slasva, добрый день. ЛП продлен до 62 дней. Все остальные тарифы без изменений.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:26

  Flamingo написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:

Вы правы гасить стало проще, но лично у меня возникла другая проблема - что купить за кредитные, потому как наряду с улучшением гасимости кредитки имхо ухудшилось его полезность (в минуса отношу ухудшение условий рассрочек и переход на кЫшью в сравнении с тем что было, ну и настораживают последние сообщения что применяемый по картам курс валют значительно стал хуже). Но у каждого продукта есть свой пользователь, просто видимо я в их число не вхожу

Средний у Аллы курс по картам, можно сравнить на любом агрегаторе курсов.
Рассрочки тоже норм, только нет аналога оплаты частями.
Алла всегда была специфичной в части кредиток с ее одномесячным грейсом:)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:35

  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:


62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму
v57
 
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