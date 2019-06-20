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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:40
v57 написав:
mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму
значит вы никогда не пользовались грейсом 55 дней
кто пользовался тому реально удобнее стало.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:42
curiousobro написав:
Средний у Аллы курс по картам, можно сравнить на любом агрегаторе курсов.
Вы безусловно правы. Но сравнение курсов, это уже не то что было раньше, когда был уверен, что курсы наверняка лучшие, поэтому карта бралась за границу безусловно и платились ней тот же бенз или кафе не задумываясь. Теперь таких мыслей не возникает. Опять таки есть ряд стран где вай-фай ещё надо найти. А тратить на это время в отпуске имхо не совсем верно.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:50
mephala написав: v57 написав:
mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму
значит вы никогда не пользовались грейсом 55 дней
кто пользовался тому реально удобнее стало.
Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:53
Подскажите, есть карта платинум блек, перевод п2п считается как снятие наличных? Или независимо могу без комиссии снять 30000 в банкомате плюс сделать перевод на карту в другой банк?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:57
pfauter написав:
Подскажите, есть карта платинум блек, перевод п2п считается как снятие наличных? Или независимо могу без комиссии снять 30000 в банкомате плюс сделать перевод на карту в другой банк?
Независимо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:00
Нет, не считается. Лимит на бесплатное снятие наличных р2р не уменьшают.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:01
Ethereum написав:
Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?
Ethereum, доброго дня. Що там в інших банках коментувати не буду. У нас пільговий період до 62 днів. Списання плати за страховку відбувається в РД (при бажанні, вони відключаються).
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:03
Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста, в терминалах пополнения можно пополнить наличными только гривневые карточки или дол., евро тоже проходят?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:05
EvgCapp написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста, в терминалах пополнения можно пополнить наличными только гривневые карточки или дол., евро тоже проходят?
EvgCapp, добрый день. Только гривневые.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:08
Ethereum написав:
Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?
ну у бегемота например 20 грн берут по голд карте не зависимо от того 30 дней ты юзал грейс или нет. там не забыли покричать про то что дурят?
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