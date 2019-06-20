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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7223722472257226>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:40

  v57 написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:


62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму

значит вы никогда не пользовались грейсом 55 дней :roll:
кто пользовался тому реально удобнее стало.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:42

  curiousobro написав:Средний у Аллы курс по картам, можно сравнить на любом агрегаторе курсов.

Вы безусловно правы. Но сравнение курсов, это уже не то что было раньше, когда был уверен, что курсы наверняка лучшие, поэтому карта бралась за границу безусловно и платились ней тот же бенз или кафе не задумываясь. Теперь таких мыслей не возникает. Опять таки есть ряд стран где вай-фай ещё надо найти. А тратить на это время в отпуске имхо не совсем верно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:50

  mephala написав:
  v57 написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:


62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму

значит вы никогда не пользовались грейсом 55 дней :roll:
кто пользовался тому реально удобнее стало.


Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:53

Подскажите, есть карта платинум блек, перевод п2п считается как снятие наличных? Или независимо могу без комиссии снять 30000 в банкомате плюс сделать перевод на карту в другой банк?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:57

  pfauter написав:Подскажите, есть карта платинум блек, перевод п2п считается как снятие наличных? Или независимо могу без комиссии снять 30000 в банкомате плюс сделать перевод на карту в другой банк?

Независимо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:00

Re: Альфа-Банк

Нет, не считается. Лимит на бесплатное снятие наличных р2р не уменьшают.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:01

  Ethereum написав:Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?

Ethereum, доброго дня. Що там в інших банках коментувати не буду. У нас пільговий період до 62 днів. Списання плати за страховку відбувається в РД (при бажанні, вони відключаються).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:03

Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста, в терминалах пополнения можно пополнить наличными только гривневые карточки или дол., евро тоже проходят?
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:05

  EvgCapp написав:Alfa_Bank
Подскажите пожалуйста, в терминалах пополнения можно пополнить наличными только гривневые карточки или дол., евро тоже проходят?

EvgCapp, добрый день. Только гривневые.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:08

  Ethereum написав:Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?

ну у бегемота например 20 грн берут по голд карте не зависимо от того 30 дней ты юзал грейс или нет. там не забыли покричать про то что дурят?
mephala
 
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