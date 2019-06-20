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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7223722472257226

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:09

  mephala написав:
  Ethereum написав:Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?

ну у бегемота например 20 грн берут по голд карте не зависимо от того 30 дней ты юзал грейс или нет. там не забыли покричать про то что дурят?


Это был пук в пудру?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:11

WachtAmRhein
ну вы можете и в пудру если не дошло
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:13

че че? 20?
ну тогда грейс 62- божья роса
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:24

  2XL написав:Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?

Это было обещано! Вопрос банку: когда?

P.S. TAS2U - образец, как это должно быть по этой части :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28

  mephala написав:
  v57 написав:
  mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек :roll:


62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму

значит вы никогда не пользовались грейсом 55 дней :roll:
кто пользовался тому реально удобнее стало.

Да да, подтверждаю, стало однозначно удобнее ;)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:30

  2XL написав:Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?

Об этом уже сто лет говорится.
А воз и ныне там.
Можно даже не надеяться
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:30

  Vorlon написав:
  2XL написав:Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?

Это было обещано! Вопрос банку: когда?

P.S. TAS2U - образец, как это должно быть по этой части :)

Vorlon, добрый день. По срокам пока не сориентирую, есть другие приоритеты.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 21 чер, 2019 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:31

  Vorlon написав:
  2XL написав:Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?

Это было обещано! Вопрос банку: когда?

P.S. TAS2U - образец, как это должно быть по этой части :)

А я бы еще моню как образец добавил, там вообще ничего не спрашивает обычно, если карта уже была подвязана.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:41

curiousobro
А TAS2U что-то спрашивает разве? Или речь про 3DS?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:42

Альфа-банк и недобросовестная реклама.

Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.

Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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