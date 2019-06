Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:42

Альфа-банк и недобросовестная реклама.



Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.



Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?

