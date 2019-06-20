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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:09
mephala написав: Ethereum написав:
Реально 30 днів без додаткових оплат. Нехай Альфа не дурить народ ,тут не дурні сидять. В інших банках немає страховки після 30 днів чи не так Alfa_Bank?
ну у бегемота например 20 грн берут по голд карте не зависимо от того 30 дней ты юзал грейс или нет. там не забыли покричать про то что дурят?
Это был пук в пудру?
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:11
WachtAmRhein
ну вы можете и в пудру если не дошло
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mephala
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:13
че че? 20?
ну тогда грейс 62- божья роса
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v57
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:24
2XL написав:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Это было обещано! Вопрос банку: когда?
P.S. TAS2U - образец, как это должно быть по этой части
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Vorlon
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28
mephala написав: v57 написав:
mephala написав:Alfa_Bank
не знаю было это погоней за конкурентами или алла решила сама сделать клиентам удобно, но увеличение грейса до 62 дней реально упростило работу с кредитками.
теперь не зависимо от того в грейсе ты или нет карту можно гасить раз в месяц а не дергаться постоянно. а если карт было две то это реально напрягало.
побольше бы таких удобных плюшек
62, 55 да хоть 100, а реально 30
почему 62 так радует не пойму
значит вы никогда не пользовались грейсом 55 дней
кто пользовался тому реально удобнее стало.
Да да, подтверждаю, стало однозначно удобнее
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curiousobro
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:30
2XL написав:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Об этом уже сто лет говорится.
А воз и ныне там.
Можно даже не надеяться
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:30
Vorlon написав: 2XL написав:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Это было обещано! Вопрос банку: когда?
P.S. TAS2U - образец, как это должно быть по этой части
Vorlon, добрый день. По срокам пока не сориентирую, есть другие приоритеты.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 21 чер, 2019 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:31
Vorlon написав: 2XL написав:
Alfa_Bank, в МАБ есть полезный функционал пополнения картой другого банка. Но каждый раз нужно вводить данные вручную или использовать программы автозаполнения, что является костылями. Возможно добавить функционал сохранения карт-доноров?
Это было обещано! Вопрос банку: когда?
P.S. TAS2U - образец, как это должно быть по этой части
А я бы еще моню как образец добавил, там вообще ничего не спрашивает обычно, если карта уже была подвязана.
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curiousobro
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