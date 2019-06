Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:18

Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.



hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.



Уважаемый Альфа-банк!



Стандартные сообщения из базы данных не подходят к моему случаю. Вчера курьер Альфа-банка с номером телефона (067) 248-62-31 привез мне заказанную ранее по телеофну карту и в устном режиме предупредил о том, что после 30 дней пользования кредитом в рамках 62 дней грейса, начисляется то-ли 15 то-ли 30 грн. Объясните, пожалуйста, несоответсие условий, заявленных на сайте и предлагаемых клиенту па факту.



Это и есть недобросовестная реклама. Видя ваше упорство в отрицании очевидного, жалею, что не сделал копии предлагаемого договора и не выложил здесь сканы.



Далее. Оформляя карту по телефону, я отказался от всех дополнительных страховок и платных сервисов. Тем не менее, в предложенном договоре они были.



Далее. Сотруднику вашего банка на свой телефон снимал мой паспорт и код.



Далее. Не согласившись с предложеннымиу условиями по факту и отказавшись от карты, я не получил ни одного звонка из вашего банка. Наверное Альфа-банку безразличны и неинтерестны причины ситуации, когда потенциальный клиент тратит своея время на оформление карты, уточняет все условия, соглашается на них, просит привезти ему карту, а потом просто берет и отказывается от нее. Вам неинтересно? Или у вас уже есть статистика отказов по причине несогласия клиентов со скрытами платежами? Штатная ситуация?



