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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:52
МАБ штормит
- нет кнопок дохсейфа в веб версии
- в мобильной - операции дохсейфа работают, но без смс кода
- в веб версии раздел платежей "временно не работает"
- в веб версии потеряна возможность пополнить одну карту своей другой
- в мобильной приложение не видит счетов для перевода между своими счетами
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Esq
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:52
hamster bear написав:
Альфа-банк и недобросовестная реклама.
Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.
Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?
hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:56
Esq написав:
МАБ штормит
- нет кнопок дохсейфа в веб версии
- в мобильной - операции дохсейфа работают, но без смс кода
- в веб версии раздел платежей "временно не работает"
- в веб версии потеряна возможность пополнить одну карту своей другой
- в мобильной приложение не видит счетов для перевода между своими счетами
Esq, добрый день. Все работает в штатном режиме, попробуйте перезайти. В мобайле перевод с / на доходный сейф теперь осуществляется без кода-подтверждения.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:57
Alfa_Bank как взять кредит 0.01% на 25 месяцев в магазине электронике?
депозитные ставки сначала изучаем, думаем, подписываем договор, вносим деньгу
https://twitter.com/CrimeaUA1
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kievlyanka
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:00
Alfa_Bank написав: hv написав:
Перешли на з/п проект в АБ. На карте написано Visa Platinum (пакет Ultra+), в договоре и бин - Visa Rewards. Это что-то типа World у МС? На него привилегии Visa Platinum распространяются вообще?
hv, добрый день! Ваш вопрос отправлен на уточнение.
но вот тоже как раз хотела узнать)))
Старый пакет Ultra (Platinum) истекает по сроку действия в конце июня 2019, перевыпущенная по этому пакету серенькая карта уже по бинчеккеру светится не как Platinum, a Rewards.
Давно ли такое изменение внесли?
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torrent78
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:01
Alfa_Bank написав: Esq написав:
МАБ штормит
- нет кнопок дохсейфа в веб версии
- в мобильной - операции дохсейфа работают, но без смс кода
- в веб версии раздел платежей "временно не работает"
- в веб версии потеряна возможность пополнить одну карту своей другой
- в мобильной приложение не видит счетов для перевода между своими счетами
Esq, добрый день. Все работает в штатном режиме, попробуйте перезайти. В мобайле перевод с / на доходный сейф теперь осуществляется без кода-подтверждения.
Теперь работает, даже не нужно было перезаходить.
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Esq
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:07
kievlyanka написав:Alfa_Bank
как взять кредит 0.01% на 25 месяцев в магазине электронике?
kievlyanka, добрый день. Можете подать заявку через интернет-магазин наших партнеров, обратиться к нашему сотруднику в точке кредитования имея при себе документы. Детали по номер 0800 50 35 30 или 3530 (с мобильного).
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:14
kievlyanka написав:Alfa_Bank
как взять кредит 0.01% на 25 месяцев в магазине электронике?
только я бы убедился что не будет дополнительных комиссий.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:18
Alfa_Bank написав: hamster bear написав:
Альфа-банк и недобросовестная реклама.
Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.
Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?
hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.
Уважаемый Альфа-банк!
Стандартные сообщения из базы данных не подходят к моему случаю. Вчера курьер Альфа-банка с номером телефона (067) 248-62-31 привез мне заказанную ранее по телеофну карту и в устном режиме предупредил о том, что после 30 дней пользования кредитом в рамках 62 дней грейса, начисляется то-ли 15 то-ли 30 грн. Объясните, пожалуйста, несоответсие условий, заявленных на сайте и предлагаемых клиенту па факту.
Это и есть недобросовестная реклама. Видя ваше упорство в отрицании очевидного, жалею, что не сделал копии предлагаемого договора и не выложил здесь сканы.
Далее. Оформляя карту по телефону, я отказался от всех дополнительных страховок и платных сервисов. Тем не менее, в предложенном договоре они были.
Далее. Сотруднику вашего банка на свой телефон снимал мой паспорт и код.
Далее. Не согласившись с предложеннымиу условиями по факту и отказавшись от карты, я не получил ни одного звонка из вашего банка. Наверное Альфа-банку безразличны и неинтерестны причины ситуации, когда потенциальный клиент тратит своея время на оформление карты, уточняет все условия, соглашается на них, просит привезти ему карту, а потом просто берет и отказывается от нее. Вам неинтересно? Или у вас уже есть статистика отказов по причине несогласия клиентов со скрытами платежами? Штатная ситуация?
Прошу провести расследование данной ситуации и на этом ресурсе дать ответ. В противном случае, вы меня мотивируете написать жалобу в НБУ и службу защиты прав потребителей, поскольку считаю, что ваши сотрудники вводили меня в заблуждение, навязывая скрытые услуги и платежи.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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hamster bear
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:23
Alfa_Bank написав: hamster bear написав:
Альфа-банк и недобросовестная реклама.
Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.
Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?
hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.
А давно так стало? Раньше списывало рко при наличии долга даже в 1 коп...
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Карамболь
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