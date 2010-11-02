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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7225722672277228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:42

  hamster bear написав:
  Alfa_Bank написав:
  hamster bear написав:Альфа-банк и недобросовестная реклама.

Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.

Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?

hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.


Уважаемый Альфа-банк!

Стандартные сообщения из базы данных не подходят к моему случаю. Вчера курьер Альфа-банка с номером телефона (067) 248-62-31 привез мне заказанную ранее по телеофну карту и в устном режиме предупредил о том, что после 30 дней пользования кредитом в рамках 62 дней грейса, начисляется то-ли 15 то-ли 30 грн. Объясните, пожалуйста, несоответсие условий, заявленных на сайте и предлагаемых клиенту па факту.

Это и есть недобросовестная реклама. Видя ваше упорство в отрицании очевидного, жалею, что не сделал копии предлагаемого договора и не выложил здесь сканы.

Далее. Оформляя карту по телефону, я отказался от всех дополнительных страховок и платных сервисов. Тем не менее, в предложенном договоре они были.

Далее. Сотруднику вашего банка на свой телефон снимал мой паспорт и код.

Далее. Не согласившись с предложеннымиу условиями по факту и отказавшись от карты, я не получил ни одного звонка из вашего банка. Наверное Альфа-банку безразличны и неинтерестны причины ситуации, когда потенциальный клиент тратит своея время на оформление карты, уточняет все условия, соглашается на них, просит привезти ему карту, а потом просто берет и отказывается от нее. Вам неинтересно? Или у вас уже есть статистика отказов по причине несогласия клиентов со скрытами платежами? Штатная ситуация?

Прошу провести расследование данной ситуации и на этом ресурсе дать ответ. В противном случае, вы меня мотивируете написать жалобу в НБУ и службу защиты прав потребителей, поскольку считаю, что ваши сотрудники вводили меня в заблуждение, навязывая скрытые услуги и платежи.

На продуктовой странице сайта банка выложена информация о карте, тарифы, есть сноски с утонением рекламной информации. Уточните более детально, что вы имеете ввиду под несоответствиями?
По информированию со стороны КЦ и курьера – напишите в ЛС ваш ИНН и номер телефона, все проверим.
При доставке карты по адресу, курьер обязан идентифицировать клиента и предоставить подтверждение в банк, что карта выдана именно клиенту. Это делается для противодействия случаев мошенничества.
После отказа от получения карты банк не осуществляет звонки всем клиентам. Опросы по качеству сервиса проводятся выборочно. В вашем случае, все комментарии по отказу я зафиксирую при предоставлении данных в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:43

  hamster bear написав:Альфа-банк и недобросовестная реклама.

Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.

Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?

ну так вы же сами пишете что обещали "практически бесплатное пользование картой"
ведь вам не общели же полностью бесплатно?
я например когда мне выгодно оплачиваю эту "абонку" и пользуюсь полным грейсом. когда не выгодно гашу в РД. все зависит от оборотов за месяц.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:51

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:
  hamster bear написав:Альфа-банк и недобросовестная реклама.

Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.

Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?

hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.

А давно так стало? Раньше списывало рко при наличии долга даже в 1 коп... :roll:

Карамболь, добрый день. Изменения вступили в силу с 28 мая 2019 года.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:57

mephala

Согласен. В телефонном режиме уточнял, сказали бесплатно )

Считаю, что заявлять про грейс в 62, при РКО после 30 дней, даже не то, что некорректно, а непорядочно. Ладно бы, какой то мелкий жлобобанк, но, судя по всему, свое определение жлобобанков надо расширить )

К примеру, в моем случае при кредитном лимите в 75 000 30х12=360 грн в год, стоимость кредита - 0.48% годовых. А если у клиента лимит - 10 тыс. уже 3.5% годовых. Вот и выходит, что честный в понимании потребителя грейс Альфы - это только 30 дней.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:29

hamster bear
вы не правильно понимаете 60 грн у аллы.
60 грн это плата не за грейс в 62 дня. это просто абонплата за пользование картой. которой можно избежать выполнив определенные условия.
например те кто живут в режиме ОМП никогда грейсом не пользуются. но тем не менее платят 60 грн.

ЗЫ
ранее я уже приводил пример бегемота. голд карта 20 грн в месяц обслуживание и грейс до 55 дней. там же вам не приходит в голову говорить что у них не честный грейс? грейс отдельно а абонка отдельно. просто у аллы можно избежать абонки погасив всю задолженность в РД а у бегемота как вы не петляйте абонки не избежать.

ЗЗЫ
у аллы например есть платиновая максимка. 750 грн в год и никаких тебе РКО.
кстати простая максимка 60*12=720. Так что тем кто постоянно платит 60 грн я вообще не вижу смысла оформлять простую максимку.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 чер, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:36

  hamster bear написав:Вот и выходит, что честный в понимании потребителя грейс Альфы - это только 30 дней.

нет. мухи отдельно, котлеты отдельно.
грейс работает, проценты за использованные банковские деньги не начисляются.
а если у вы очень мелкий клиент и лимит не больше 10000, то такая карта вам просто не подходит из-за абонплаты.
не хотите платить абонплату - гасите кредит до конкретной даты, т.е. досрочно.
если выгоднее пользоваться грейсом - платите эти 60 грн. и парьте себе мозги.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:43

  Yuri_T написав:
  hamster bear написав:Вот и выходит, что честный в понимании потребителя грейс Альфы - это только 30 дней.

нет. мухи отдельно, котлеты отдельно.
грейс работает, проценты за использованные банковские деньги не начисляются.
а если у вы очень мелкий клиент и лимит не больше 10000, то такая карта вам просто не подходит из-за абонплаты.
не хотите платить абонплату - гасите кредит до конкретной даты, т.е. досрочно.
если выгоднее пользоваться грейсом - платите эти 60 грн. и парьте себе мозги.


Как раз мозги мне парит Альфа. Про грейс большими буквами, а про РКО, когда карту вручают. Да, уверен, учитывая мои ежемесячные траты, я бы кешбеком с большим профитом перекрывал эти несчастыне 30 грн. Но мне такая практика изначально кажется обманом потребителя, потому Альфа идет лесом. Как-нибудь "помучаюсь2 с моно и приватом. Там такого "осадка, после найденных ложечек" нет )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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