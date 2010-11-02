hamster bear написав:Альфа-банк и недобросовестная реклама.
Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.
Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?
hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.
Уважаемый Альфа-банк!
Стандартные сообщения из базы данных не подходят к моему случаю. Вчера курьер Альфа-банка с номером телефона (067) 248-62-31 привез мне заказанную ранее по телеофну карту и в устном режиме предупредил о том, что после 30 дней пользования кредитом в рамках 62 дней грейса, начисляется то-ли 15 то-ли 30 грн. Объясните, пожалуйста, несоответсие условий, заявленных на сайте и предлагаемых клиенту па факту.
Это и есть недобросовестная реклама. Видя ваше упорство в отрицании очевидного, жалею, что не сделал копии предлагаемого договора и не выложил здесь сканы.
Далее. Оформляя карту по телефону, я отказался от всех дополнительных страховок и платных сервисов. Тем не менее, в предложенном договоре они были.
Далее. Сотруднику вашего банка на свой телефон снимал мой паспорт и код.
Далее. Не согласившись с предложеннымиу условиями по факту и отказавшись от карты, я не получил ни одного звонка из вашего банка. Наверное Альфа-банку безразличны и неинтерестны причины ситуации, когда потенциальный клиент тратит своея время на оформление карты, уточняет все условия, соглашается на них, просит привезти ему карту, а потом просто берет и отказывается от нее. Вам неинтересно? Или у вас уже есть статистика отказов по причине несогласия клиентов со скрытами платежами? Штатная ситуация?
Прошу провести расследование данной ситуации и на этом ресурсе дать ответ. В противном случае, вы меня мотивируете написать жалобу в НБУ и службу защиты прав потребителей, поскольку считаю, что ваши сотрудники вводили меня в заблуждение, навязывая скрытые услуги и платежи.
На продуктовой странице сайта банка выложена информация о карте, тарифы, есть сноски с утонением рекламной информации. Уточните более детально, что вы имеете ввиду под несоответствиями? По информированию со стороны КЦ и курьера – напишите в ЛС ваш ИНН и номер телефона, все проверим. При доставке карты по адресу, курьер обязан идентифицировать клиента и предоставить подтверждение в банк, что карта выдана именно клиенту. Это делается для противодействия случаев мошенничества. После отказа от получения карты банк не осуществляет звонки всем клиентам. Опросы по качеству сервиса проводятся выборочно. В вашем случае, все комментарии по отказу я зафиксирую при предоставлении данных в ЛС.
hamster bear написав:Альфа-банк и недобросовестная реклама.
Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.
Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?
ну так вы же сами пишете что обещали "практически бесплатное пользование картой" ведь вам не общели же полностью бесплатно? я например когда мне выгодно оплачиваю эту "абонку" и пользуюсь полным грейсом. когда не выгодно гашу в РД. все зависит от оборотов за месяц.
hamster bear написав:Альфа-банк и недобросовестная реклама.
Заказал кредитную карту "Максимум". По телефону общали 60 дней грейс период и практически бесплатное пользование картой без скрытых платежей. По факту курьер привез договор с кучей страховок, платных смс-уведомлений, а главное ПЛАТНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ с момента первой покупки в течение расчтеного периода. Для потребителя это означает фактчитеску скрытую абонплату за возможность просто пользоваться картой даже в границах грейса.
Руководство Альфа-банка, вы так неэлегантно наказываете невнимательных пользователей или где-то в производственной цепочке без вашего ведома клиентов "мотивируют" не пользоваться вашим банком?
hamster bear, добрый день. Вся информация о тарифах карты открыта и размещена на сайте банка. ЛП по карте до 62 дней, есть возможность перейти на бесплатный тип уведомления - пуш, страховка - это доп.услуга, которую можно отключить, РКО 60 грн. списывается ежемесячно в РД при наличии долга свыше 20 грн.
А давно так стало? Раньше списывало рко при наличии долга даже в 1 коп...
Карамболь, добрый день. Изменения вступили в силу с 28 мая 2019 года.
Согласен. В телефонном режиме уточнял, сказали бесплатно )
Считаю, что заявлять про грейс в 62, при РКО после 30 дней, даже не то, что некорректно, а непорядочно. Ладно бы, какой то мелкий жлобобанк, но, судя по всему, свое определение жлобобанков надо расширить )
К примеру, в моем случае при кредитном лимите в 75 000 30х12=360 грн в год, стоимость кредита - 0.48% годовых. А если у клиента лимит - 10 тыс. уже 3.5% годовых. Вот и выходит, что честный в понимании потребителя грейс Альфы - это только 30 дней.
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hamster bear вы не правильно понимаете 60 грн у аллы. 60 грн это плата не за грейс в 62 дня. это просто абонплата за пользование картой. которой можно избежать выполнив определенные условия. например те кто живут в режиме ОМП никогда грейсом не пользуются. но тем не менее платят 60 грн.
ЗЫ ранее я уже приводил пример бегемота. голд карта 20 грн в месяц обслуживание и грейс до 55 дней. там же вам не приходит в голову говорить что у них не честный грейс? грейс отдельно а абонка отдельно. просто у аллы можно избежать абонки погасив всю задолженность в РД а у бегемота как вы не петляйте абонки не избежать.
ЗЗЫ у аллы например есть платиновая максимка. 750 грн в год и никаких тебе РКО. кстати простая максимка 60*12=720. Так что тем кто постоянно платит 60 грн я вообще не вижу смысла оформлять простую максимку.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 чер, 2019 11:37, всього редагувалось 1 раз.
hamster bear написав:Вот и выходит, что честный в понимании потребителя грейс Альфы - это только 30 дней.
нет. мухи отдельно, котлеты отдельно. грейс работает, проценты за использованные банковские деньги не начисляются. а если у вы очень мелкий клиент и лимит не больше 10000, то такая карта вам просто не подходит из-за абонплаты. не хотите платить абонплату - гасите кредит до конкретной даты, т.е. досрочно. если выгоднее пользоваться грейсом - платите эти 60 грн. и парьте себе мозги.