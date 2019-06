Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:57

mephala



Согласен. В телефонном режиме уточнял, сказали бесплатно )



Считаю, что заявлять про грейс в 62, при РКО после 30 дней, даже не то, что некорректно, а непорядочно. Ладно бы, какой то мелкий жлобобанк, но, судя по всему, свое определение жлобобанков надо расширить )



К примеру, в моем случае при кредитном лимите в 75 000 30х12=360 грн в год, стоимость кредита - 0.48% годовых. А если у клиента лимит - 10 тыс. уже 3.5% годовых. Вот и выходит, что честный в понимании потребителя грейс Альфы - это только 30 дней.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.