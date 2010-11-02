Тем более. И все ранво кешбек в 0.5% это бы закрывал. Или с кешбеком у Альфы тоже не так все розово как в их рекламе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:49
Тем более. И все ранво кешбек в 0.5% это бы закрывал. Или с кешбеком у Альфы тоже не так все розово как в их рекламе?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:01
Конечно, там есть исключения. Вы видели?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:12
clientage
Судя по вашему вопросу, нет еще в Украине потребительского счастья ) Например в США, стандарт 1% кешбека на все покупки, от 3 до 5% на отдельные или сезонные категории, 3-5% с покупок, например, на Амазон, если карта специализировання.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:16
Да, такое счастье у нас нуна прям выгрызать зубами из 5..6 банок
Попробуйте у Таси взять кредитку. Если у вас небольшая креднагрузка, то може и получите там сносный лимит с 1% на все и 2% на питание для себя и своего железного коня. А если есть 2я половинка, то еще мона замутить и допку на постоянную скидку 5% на шмотки и 3% на макияж и аптеки (р)
А с Алкой могут дружить тока её верные клиенты, новичку тут сразу трудно и.. обидно будет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:30
Спасибо за дельный совет, пожалуй так и сделаю. А разве Тася, если я правильно понял, конкурирует с моно/универсалом на карточном рынке?
"Мелко, Альфа-банк, мелко!"
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:33
Re: Альфа-Банк
Однозначно Да. Хозяин один, но подходы чуток отличаются
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Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:46
Новичку в Альфе трудно будет.
Или вникать во все тонкости, или смириться с тем, что реальная жизнь сильно отличается от красочных рекламок.
Я бы тоже посоветовал ТАС, там более простые условия чем Аллкины орехи.
Напомните - когда и при каких условиях появляется красная строчка в мабе ?
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:49
Ближе к 21:00 за один день до РКО при наличии текущей задолженности
Однако если РД попадает на выходные, то красюля может и не появиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:49
Re: Альфа-Банк
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