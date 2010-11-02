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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7226722772287229

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:49

  curiousobro написав:
  hamster bear написав: эти несчастыне 30 грн.)

РКО вообще-то 60 грн :)


Тем более. И все ранво кешбек в 0.5% это бы закрывал. Или с кешбеком у Альфы тоже не так все розово как в их рекламе?
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hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:01

  hamster bear написав:
  curiousobro написав:
  hamster bear написав: эти несчастыне 30 грн.)

РКО вообще-то 60 грн :)


Тем более. И все ранво кешбек в 0.5% это бы закрывал. Или с кешбеком у Альфы тоже не так все розово как в их рекламе?

Конечно, там есть исключения. Вы видели?
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clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:12

clientage

Судя по вашему вопросу, нет еще в Украине потребительского счастья ) Например в США, стандарт 1% кешбека на все покупки, от 3 до 5% на отдельные или сезонные категории, 3-5% с покупок, например, на Амазон, если карта специализировання.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:16

Да, такое счастье у нас нуна прям выгрызать зубами из 5..6 банок :P

Попробуйте у Таси взять кредитку. Если у вас небольшая креднагрузка, то може и получите там сносный лимит с 1% на все и 2% на питание для себя и своего железного коня. А если есть 2я половинка, то еще мона замутить и допку на постоянную скидку 5% на шмотки и 3% на макияж и аптеки (р) :P

А с Алкой могут дружить тока её верные клиенты, новичку тут сразу трудно и.. обидно будет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:30

  clientage написав:Да, такое счастье у нас нуна прям выгрызать зубами из 5..6 банок :P

Попробуйте у Таси взять кредитку. Если у вас небольшая креднагрузка, то може и получите там сносный лимит с 1% на все и 2% на питание для себя и своего железного коня. А если есть 2я половинка, то еще мона замутить и допку на постоянную скидку 5% на шмотки и 3% на макияж и аптеки (р) :P

А с Алкой могут дружить тока её верные клиенты, новичку тут сразу трудно и.. обидно будет :(


Спасибо за дельный совет, пожалуй так и сделаю. А разве Тася, если я правильно понял, конкурирует с моно/универсалом на карточном рынке?

"Мелко, Альфа-банк, мелко!"
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:33

Re: Альфа-Банк

  hamster bear написав:А разве Тася, если я правильно понял, конкурирует с моно/универсалом на карточном рынке?

Однозначно Да. Хозяин один, но подходы чуток отличаются :wink:
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:46

Новичку в Альфе трудно будет.
Или вникать во все тонкости, или смириться с тем, что реальная жизнь сильно отличается от красочных рекламок.
Я бы тоже посоветовал ТАС, там более простые условия чем Аллкины орехи.

Напомните - когда и при каких условиях появляется красная строчка в мабе ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:49

  mustbe написав:Напомните - когда и при каких условиях появляется красная строчка в мабе ?

Ближе к 21:00 за один день до РКО при наличии текущей задолженности
Однако если РД попадает на выходные, то красюля может и не появиться :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:49

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Напомните - когда и при каких условиях появляется красная строчка в мабе ?

Если РД рабочий день и если что-то надо гасить чтобы не платить 60 грн. абонки- то красная сумма загорится вечером накануне РД. Но утром в РД может что-то и допровестись.
Flamingo
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