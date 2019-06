Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:49

curiousobro написав: hamster bear написав: эти несчастыне 30 грн.) эти несчастыне 30 грн.)

РКО вообще-то 60 грн РКО вообще-то 60 грн



Тем более. И все ранво кешбек в 0.5% это бы закрывал. Или с кешбеком у Альфы тоже не так все розово как в их рекламе? Тем более. И все ранво кешбек в 0.5% это бы закрывал. Или с кешбеком у Альфы тоже не так все розово как в их рекламе?

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.