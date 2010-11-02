hamster bear написав:Там где за приватовский голд и моно с почти аналогичным грейсом я не плачу ничего, Алла пытается урвать лишнюю копеечку. Потому в моем понимании это грейс Аллы - это всего 30 дней. Вы еще скажите, что страховка и смс-информирование не имееют никакого отношения к стоимости потребкредитов )
"Мелко, Альфа-банк, мелко!"
да что вы говорите. вот так с улицы можно зайти и без никаких предварительных телодвижений получить бесплатный голд у бегемота? ну ну. если вы себе что то вообразили это не значит что оно так и есть. у аллы грейс до 62 дней. обычный грейс как и у всех банков. а то что вы себе вбили что он платный из-за РКО это ваши проблемы. я уже привел пример что РКО платят даже те кто грейсом не пользуются. РКО это просто плата за пользование картой причем этой платы можно избежать в отличие от других банков где плата за пользование картой безусловна. страховки если они отключаемые это значит идет как дополнительный сервис а не включенный в стоимость продукта. смс информирование так же переводится на бесплатные пуши. если у вас восприятие выровнялось под котобанду и бегемота чет я думаю стенания только РКО не закончится. будет еще впереди "я закинул деньги а мне проценты насчитали"
clientage написав:Да, такое счастье у нас нуна прям выгрызать зубами из 5..6 банок
Попробуйте у Таси взять кредитку. Если у вас небольшая креднагрузка, то може и получите там сносный лимит с 1% на все и 2% на питание для себя и своего железного коня. А если есть 2я половинка, то еще мона замутить и допку на постоянную скидку 5% на шмотки и 3% на макияж и аптеки (р)
А с Алкой могут дружить тока её верные клиенты, новичку тут сразу трудно и.. обидно будет
да сомневаюсь что там тоже все так радужно. судя по тому как он тут изучил условия продукта то и там мог изучать также. интересно кстати будет услышать сколько лимита ему насыплют у таськи. а то помню людям 1К насыпали. зато без РКО и грейс до 55 дней. а то что потом гасили каждые 3-5 дней ну то добровольный выбор клиента.
mephala написав:а то что вы себе вбили что он платный из-за РКО это ваши проблемы. я уже привел пример что РКО платят даже те кто грейсом не пользуются. РКО это просто плата за пользование картой причем этой платы можно избежать в отличие от других банков где плата за пользование картой безусловна.
Не дезавуальовуйте...в Алли грейс до 30 днів...все інше слова.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
mustbe написав:Новичку в Альфе трудно будет. Или вникать во все тонкости, или смириться с тем, что реальная жизнь сильно отличается от красочных рекламок. Я бы тоже посоветовал ТАС, там более простые условия чем Аллкины орехи.
Напомните - когда и при каких условиях появляется красная строчка в мабе ?
У ТАСа свои заморочки.. Например, Когда я покупаю/продаю валюту в МАБе у меня нет никаких комисов и т.д., а в Тасином TAS2U дерут комис в 0,5%(мин. 5 грн.)типа как пополнение карточки(у меня там плативка) и, кстати, зачисление в Альфе проходят гораздо быстрее, в TAS2U при прошлой продаже валюты полдня ждал зачисление гривны, хотя все проходит тут же: с валютной плативки сняли - на гривневую зачислили. + комисы за пополнение карточек в Таське на каждом шагу, но это отдельная история
mephala написав:а то что вы себе вбили что он платный из-за РКО это ваши проблемы. я уже привел пример что РКО платят даже те кто грейсом не пользуются. РКО это просто плата за пользование картой причем этой платы можно избежать в отличие от других банков где плата за пользование картой безусловна.
Не дезавуальовуйте...в Алли грейс до 30 днів...все інше слова.
вы че издеваетесь? вы хоть раз сидели в грейсе 55 дней. ну или до 62 дней по новому? у вас проценты начинали тикать за покупки после 30 дней? именно на сами покупки. не путайте плату за использование карты с процентами за использование кредитной линии. а грейс это именно бесплатность кредитной линии а не вообще бесплатность карты.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 чер, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
а чо вы в Голд тот вцепилися то? Во-1х, у Бегемота есть же обычная бесплатная кредитка с лимитом 25К, если 3..4 мес повыбирать тот лимит хотябы на 10..15К, то дадут и голду без той абонки Во-2х, Бегемот как кредитный банк давно уже умер для нормальных клиентов. Ну шо там антирестного, "мнгновенная" проводка? Сравнивайте с Тасей, Идеей, Моней, Шапито, КоКо... можа даже Валю приплести сюда с Фишкой.. Ооо, сравнивайте согласно этого опуса: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
а чо вы в Голд тот вцепилися то? Во-1х, у Бегемота есть же обычная бесплатная кредитка с лимитом 25К, если 3..4 мес повыбирать тот лимит хотябы на 10..15К, то дадут и голду без той абонки Во-2х, Бегемот как кредитный банк давно уже умер для нормальных клиентов. Ну шо там антирестного, "мнгновенная" проводка? Сравнивайте с Тасей, Идеей, Моней, Шапито, КоКо... можа даже Валю приплести сюда с Фишкой.. Ооо, сравнивайте согласно этого опуса: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
хорошо. ТАС. викенд - 360 грн или 30 в месяц Идея. Билявка с РКО. ОТП. Тикет 20 грн в месяц. и без бегемота нашли еще примеры. форвард тоже вроде РКО применяет.
а чо вы в Голд тот вцепилися то? Во-1х, у Бегемота есть же обычная бесплатная кредитка с лимитом 25К, если 3..4 мес повыбирать тот лимит хотябы на 10..15К, то дадут и голду без той абонки Во-2х, Бегемот как кредитный банк давно уже умер для нормальных клиентов. Ну шо там антирестного, "мнгновенная" проводка? Сравнивайте с Тасей, Идеей, Моней, Шапито, КоКо... можа даже Валю приплести сюда с Фишкой.. Ооо, сравнивайте согласно этого опуса: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
хорошо. ТАС. викенд - 360 грн или 30 в месяц Идея. Билявка с РКО. и без бегемота нашли еще примеры.
Б5+Пудра Білявка-офлайн если делаешь траты от 3К/мес, то абонки нет (в Альфе наоборот есть ) Моня Зе Шапито Дриим и инДжой от КоКо ...да и у Виикенда шара есть ...мож Алка тож шару придумает, например, для новичков -- полгода без РКО, причем мона даже начислять то РКО, но не удерживать, ну шобы тренировались