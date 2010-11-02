Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:02

hamster bear написав: Там где за приватовский голд и моно с почти аналогичным грейсом я не плачу ничего, Алла пытается урвать лишнюю копеечку. Потому в моем понимании это грейс Аллы - это всего 30 дней. Вы еще скажите, что страховка и смс-информирование не имееют никакого отношения к стоимости потребкредитов )



"Мелко, Альфа-банк, мелко!" Там где за приватовский голд и моно с почти аналогичным грейсом я не плачу ничего, Алла пытается урвать лишнюю копеечку. Потому в моем понимании это грейс Аллы - это всего 30 дней. Вы еще скажите, что страховка и смс-информирование не имееют никакого отношения к стоимости потребкредитов )"Мелко, Альфа-банк, мелко!"

да что вы говорите. вот так с улицы можно зайти и без никаких предварительных телодвижений получить бесплатный голд у бегемота? ну ну.если вы себе что то вообразили это не значит что оно так и есть. у аллы грейс до 62 дней. обычный грейс как и у всех банков. а то что вы себе вбили что он платный из-за РКО это ваши проблемы. я уже привел пример что РКО платят даже те кто грейсом не пользуются. РКО это просто плата за пользование картой причем этой платы можно избежать в отличие от других банков где плата за пользование картой безусловна.страховки если они отключаемые это значит идет как дополнительный сервис а не включенный в стоимость продукта. смс информирование так же переводится на бесплатные пуши. если у вас восприятие выровнялось под котобанду и бегемота чет я думаю стенания только РКО не закончится. будет еще впереди "я закинул деньги а мне проценты насчитали"