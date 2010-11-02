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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72287229723072317232>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:02

  hamster bear написав:Там где за приватовский голд и моно с почти аналогичным грейсом я не плачу ничего, Алла пытается урвать лишнюю копеечку. Потому в моем понимании это грейс Аллы - это всего 30 дней. Вы еще скажите, что страховка и смс-информирование не имееют никакого отношения к стоимости потребкредитов )

"Мелко, Альфа-банк, мелко!"

да что вы говорите. вот так с улицы можно зайти и без никаких предварительных телодвижений получить бесплатный голд у бегемота? ну ну.
если вы себе что то вообразили это не значит что оно так и есть. у аллы грейс до 62 дней. обычный грейс как и у всех банков. а то что вы себе вбили что он платный из-за РКО это ваши проблемы. я уже привел пример что РКО платят даже те кто грейсом не пользуются. РКО это просто плата за пользование картой причем этой платы можно избежать в отличие от других банков где плата за пользование картой безусловна.
страховки если они отключаемые это значит идет как дополнительный сервис а не включенный в стоимость продукта. смс информирование так же переводится на бесплатные пуши. если у вас восприятие выровнялось под котобанду и бегемота чет я думаю стенания только РКО не закончится. будет еще впереди "я закинул деньги а мне проценты насчитали" :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:10

  clientage написав:Да, такое счастье у нас нуна прям выгрызать зубами из 5..6 банок :P

Попробуйте у Таси взять кредитку. Если у вас небольшая креднагрузка, то може и получите там сносный лимит с 1% на все и 2% на питание для себя и своего железного коня. А если есть 2я половинка, то еще мона замутить и допку на постоянную скидку 5% на шмотки и 3% на макияж и аптеки (р) :P

А с Алкой могут дружить тока её верные клиенты, новичку тут сразу трудно и.. обидно будет :(

да сомневаюсь что там тоже все так радужно. судя по тому как он тут изучил условия продукта то и там мог изучать также.
интересно кстати будет услышать сколько лимита ему насыплют у таськи.
а то помню людям 1К насыпали. зато без РКО и грейс до 55 дней.
а то что потом гасили каждые 3-5 дней ну то добровольный выбор клиента. :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:12

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:а то что вы себе вбили что он платный из-за РКО это ваши проблемы. я уже привел пример что РКО платят даже те кто грейсом не пользуются. РКО это просто плата за пользование картой причем этой платы можно избежать в отличие от других банков где плата за пользование картой безусловна.

Не дезавуальовуйте...в Алли грейс до 30 днів...все інше слова.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:14

  clientage написав:
  mustbe написав:Напомните - когда и при каких условиях появляется красная строчка в мабе ?

Ближе к 21:00 за один день до РКО при наличии текущей задолженности
Однако если РД попадает на выходные, то красюля может и не появиться :(

появляться то она появляется но до 9 утра РД может и поменяться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:15

  mustbe написав:Новичку в Альфе трудно будет.
Или вникать во все тонкости, или смириться с тем, что реальная жизнь сильно отличается от красочных рекламок.
Я бы тоже посоветовал ТАС, там более простые условия чем Аллкины орехи.

Напомните - когда и при каких условиях появляется красная строчка в мабе ?


У ТАСа свои заморочки..
Например,
Когда я покупаю/продаю валюту в МАБе у меня нет никаких комисов и т.д.,
а в Тасином TAS2U дерут комис в 0,5%(мин. 5 грн.)типа как пополнение карточки(у меня там плативка)
и, кстати, зачисление в Альфе проходят гораздо быстрее, в TAS2U при прошлой продаже валюты полдня ждал зачисление гривны, хотя все проходит тут же: с валютной плативки сняли - на гривневую зачислили.
+ комисы за пополнение карточек в Таське на каждом шагу, но это отдельная история
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:16

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:а то что вы себе вбили что он платный из-за РКО это ваши проблемы. я уже привел пример что РКО платят даже те кто грейсом не пользуются. РКО это просто плата за пользование картой причем этой платы можно избежать в отличие от других банков где плата за пользование картой безусловна.

Не дезавуальовуйте...в Алли грейс до 30 днів...все інше слова.

вы че издеваетесь? вы хоть раз сидели в грейсе 55 дней. ну или до 62 дней по новому?
у вас проценты начинали тикать за покупки после 30 дней? именно на сами покупки.
не путайте плату за использование карты с процентами за использование кредитной линии. а грейс это именно бесплатность кредитной линии а не вообще бесплатность карты.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 21 чер, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:18

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:бесплатный голд у бегемота

а чо вы в Голд тот вцепилися то?
Во-1х, у Бегемота есть же обычная бесплатная кредитка с лимитом 25К, если 3..4 мес повыбирать тот лимит хотябы на 10..15К, то дадут и голду без той абонки
Во-2х, Бегемот как кредитный банк давно уже умер для нормальных клиентов. Ну шо там антирестного, "мнгновенная" проводка? Сравнивайте с Тасей, Идеей, Моней, Шапито, КоКо... можа даже Валю приплести сюда с Фишкой..
Ооо, сравнивайте согласно этого опуса: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:21

  clientage написав:
  mephala написав:бесплатный голд у бегемота

а чо вы в Голд тот вцепилися то?
Во-1х, у Бегемота есть же обычная бесплатная кредитка с лимитом 25К, если 3..4 мес повыбирать тот лимит хотябы на 10..15К, то дадут и голду без той абонки
Во-2х, Бегемот как кредитный банк давно уже умер для нормальных клиентов. Ну шо там антирестного, "мнгновенная" проводка? Сравнивайте с Тасей, Идеей, Моней, Шапито, КоКо... можа даже Валю приплести сюда с Фишкой..
Ооо, сравнивайте согласно этого опуса: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком :lol:

хорошо.
ТАС. викенд - 360 грн или 30 в месяц
Идея. Билявка с РКО.
ОТП. Тикет 20 грн в месяц.
и без бегемота нашли еще примеры. форвард тоже вроде РКО применяет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:31

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:бесплатный голд у бегемота

а чо вы в Голд тот вцепилися то?
Во-1х, у Бегемота есть же обычная бесплатная кредитка с лимитом 25К, если 3..4 мес повыбирать тот лимит хотябы на 10..15К, то дадут и голду без той абонки
Во-2х, Бегемот как кредитный банк давно уже умер для нормальных клиентов. Ну шо там антирестного, "мнгновенная" проводка? Сравнивайте с Тасей, Идеей, Моней, Шапито, КоКо... можа даже Валю приплести сюда с Фишкой..
Ооо, сравнивайте согласно этого опуса: Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком :lol:

хорошо.
ТАС. викенд - 360 грн или 30 в месяц
Идея. Билявка с РКО.
и без бегемота нашли еще примеры.

Б5+Пудра
Білявка-офлайн если делаешь траты от 3К/мес, то абонки нет (в Альфе наоборот есть :))
Моня
Зе Шапито
Дриим и инДжой от КоКо
...да и у Виикенда шара есть
...мож Алка тож шару придумает, например, для новичков -- полгода без РКО, причем мона даже начислять то РКО, но не удерживать, ну шобы тренировались :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:37

clientage
так вроде постановка задачи стояла по другому.
не найти где есть шара а найти где платно.
бочка же была выкачена что алка одна оброком обкладывает.
mephala
 
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