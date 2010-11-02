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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7229723072317232>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:41

да не
все грят 30
а один - то божья роса 62
вроде так изначально :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:42

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:вы че издеваетесь? вы хоть раз сидели в грейсе 55 дней. ну или до 62 дней по новому?
у вас проценты начинали тикать за покупки после 30 дней? именно на сами покупки.
не путайте плату за использование карты с процентами за использование кредитной линии. а грейс это именно бесплатность кредитной линии а не вообще бесплатность карты.

Мені без різниці яким макаром банка 60 грн забирає.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:44

Re: Альфа-Банк

отправляю к вике ознакомиться с термином грейс-периода особо одаренных особей
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:48

  mephala написав:clientage
так вроде постановка задачи стояла по другому.
не найти где есть шара а найти где платно.
бочка же была выкачена что алка одна оброком обкладывает.

Кх, зачем же искать горы, когда кругом чистое поле.
Из интерестных банок только Алка мзду за организацию грейса и берет :(
Кроме этого придумывает рогатые условия без предоставления инструментов для контроля их выполнения и для Пакетных карт. Шото рогатое есть и с орехами.
И это стиль Алки, он явно прослеживается мною дето с 2007 года. Ну нет прозрачности и простоты в продуктовой линейкн и в тарифах. И это мне всегда напоминало Скунса.
Обе этих банки для умеющих читать между строк шевеля губами :wink: :wink:
Меня это не отталкивает, я люблю преодолевать трудности :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:50

  v57 написав:да не
все грят 30
а один - то божья роса 62
вроде так изначально :)

ну даа, условный грейс 62, а безусловный 30 :mrgreen:
В принципе мне достаточно 33..35дн безусловного грейса, ну шобы хватило времени получить выписку за ПП, подсобрать денюжек и неспеша запулить их на погашение.
Но если кричат на каждом углу аршинными буХвами о 62дн грейсе, который как два пальца обоса... вырождается в 30дн, то это явный обман :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 21 чер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:51

формальный и фактический
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:58

  clientage написав:Кроме этого придумывает рогатые условия без предоставления инструментов для контроля их выполнения

так понятно зачем это сделано. он есть платина. 750 грн в год. и есть простая 720 грн в год но которых типа нету. думаете наш народ оформляет платины?
у нас же всегда идет игра кто кого :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:00

  clientage написав:
  v57 написав:да не
все грят 30
а один - то божья роса 62
вроде так изначально :)

ну даа, условный грейс 62, а безусловный 30 :mrgreen:
В принципе мне достаточно 33..35дн безусловного грейса, ну шобы хватило времени получить выписку за ПП, подсобрать денюжек и неспеша запулить их на погашение.
Но если кричат на каждом углу аршинными буХвами о 62дн грейсе, который как два пальца обоса... вырождается в 30дн, то это явный обман :mrgreen:

а таськин грейс с кредлимитом 1К в какой грейс вырождается?
так таська тоже пусть в рекламе честно пишет - хрен вам нальем лимит и грейс у вас три дня.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:02

  mephala написав:
  clientage написав:Кроме этого придумывает рогатые условия без предоставления инструментов для контроля их выполнения

так понятно зачем это сделано. он есть платина. 750 грн в год. и есть простая 720 грн в год но которых типа нету. думаете наш народ оформляет платины?
у нас же всегда идет игра кто кого :mrgreen:

Мне вот кажется, шо ВВС оформил Платину и грейсует наполную :wink:
А я решил в грейсе Алку не юзать, ток рассрочки при случае, ну или вот все жду када привалит кешбэк 20% с покупки на 25..30К, тада и грейсану на все 62 :lol:

  mephala написав:а таськин грейс с кредлимитом 1К в какой грейс вырождается?
так таська тоже пусть в рекламе честно пишет - хрен вам нальем лимит и грейс у вас три дня.

Согласен, эт ужасно :( Но это не оправдание для Алки :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:05

clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.
mephala
 
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