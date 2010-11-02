да не
все грят 30
а один - то божья роса 62
вроде так изначально
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:42
Re: Альфа-Банк
Мені без різниці яким макаром банка 60 грн забирає.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:44
Re: Альфа-Банк
отправляю к вике ознакомиться с термином грейс-периода особо одаренных особей
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:48
Кх, зачем же искать горы, когда кругом чистое поле.
Из интерестных банок только Алка мзду за организацию грейса и берет
Кроме этого придумывает рогатые условия без предоставления инструментов для контроля их выполнения и для Пакетных карт. Шото рогатое есть и с орехами.
И это стиль Алки, он явно прослеживается мною дето с 2007 года. Ну нет прозрачности и простоты в продуктовой линейкн и в тарифах. И это мне всегда напоминало Скунса.
Обе этих банки для умеющих читать между строк шевеля губами
Меня это не отталкивает, я люблю преодолевать трудности
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:50
ну даа, условный грейс 62, а безусловный 30
В принципе мне достаточно 33..35дн безусловного грейса, ну шобы хватило времени получить выписку за ПП, подсобрать денюжек и неспеша запулить их на погашение.
Но если кричат на каждом углу аршинными буХвами о 62дн грейсе, который как два пальца обоса... вырождается в 30дн, то это явный обман
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 21 чер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:58
так понятно зачем это сделано. он есть платина. 750 грн в год. и есть простая 720 грн в год но которых типа нету. думаете наш народ оформляет платины?
у нас же всегда идет игра кто кого
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:00
а таськин грейс с кредлимитом 1К в какой грейс вырождается?
так таська тоже пусть в рекламе честно пишет - хрен вам нальем лимит и грейс у вас три дня.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:02
Мне вот кажется, шо ВВС оформил Платину и грейсует наполную
А я решил в грейсе Алку не юзать, ток рассрочки при случае, ну или вот все жду када привалит кешбэк 20% с покупки на 25..30К, тада и грейсану на все 62
Согласен, эт ужасно Но это не оправдание для Алки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:05
clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.
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