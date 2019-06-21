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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7229723072317232

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08

  mephala написав:clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.

безубыточно от 5335грн
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:11

Re: Альфа-Банк

По Эко тоже 62 грейс или только на словах?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13

  2XL написав:По Эко тоже 62 грейс или только на словах?

62 дня у всех карт аллы. но думаю по ЭКО вы не захотите платить за пользование карты 3,5% от задолженности в РД.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:15

  2XL написав:По Эко тоже 62 грейс или только на словах?

На словах. Там комісія 3,5% після місяця від заборгованості, якщо не брешу.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:16

  vollena71 написав:
  mephala написав:clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.

безубыточно от 5335грн

Цікаво як підрахували?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:56

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:
  mephala написав:clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.

безубыточно от 5335грн

Цікаво як підрахували?

кулькулятором :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:59

curiousobro, цікавить цифірь?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:47

Re: Альфа-Банк

А что это за акция? "Горячие выходные"
22-23.06 покупай картой от100грн- получай 50грн кэшбэка и переводи в реальные деньги в альфамобайл.
Получил СМС на полочную карту Фгвфо
Не могу перейти по ссылке
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:52

Re: Альфа-Банк

Это всех касается или только по спец приглашению?
lel
 
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