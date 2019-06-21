безубыточно от 5335грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08
безубыточно от 5335грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:11
Re: Альфа-Банк
По Эко тоже 62 грейс или только на словах?
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:15
На словах. Там комісія 3,5% після місяця від заборгованості, якщо не брешу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:16
Цікаво як підрахували?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:56
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:59
curiousobro, цікавить цифірь?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:47
Re: Альфа-Банк
А что это за акция? "Горячие выходные"
22-23.06 покупай картой от100грн- получай 50грн кэшбэка и переводи в реальные деньги в альфамобайл.
Получил СМС на полочную карту Фгвфо
Не могу перейти по ссылке
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:52
Re: Альфа-Банк
Это всех касается или только по спец приглашению?
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