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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:01
Re: Альфа-Банк
Где посмотреть? Пришло СМС на полочную карту ФГВФО дебетку.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:16
Re: Альфа-Банк
Че не могу-то? В СМС-ке же ссылка есть alfabank.ua/g
Тоже на погорелку пришла. Из условий следует, что в акции участвуют все карты, кроме Альфа-тревел. Правда, неясно, нужно выбирать какие-то категории кэш-ю или просто сотку потратить на что угодно (кроме квазиналичных).
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:47
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:58
я не є, мені кешбеку не буде?
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:24
А шо выгоднее?
Например, вот у меня РД 7го числа и еще не было никаких покупок
Я сделал единственную покупку на 5500 8/06/19 без рассрочки
и 8/07/19 я опять планирую сделать подобную покупку на 5500
Так шо выгоднее:
- загаситься 7/07/19 на 5500 или просто заплатить 60грн?
- а если покупки будут на 3000грн, шото изменится?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:28
боюсь, шо налог 19,5% не учли
... делайте хоть что-нибудь!
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