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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7230723172327233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:01

Re: Альфа-Банк

Где посмотреть? Пришло СМС на полочную карту ФГВФО дебетку.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:16

Re: Альфа-Банк

Че не могу-то? В СМС-ке же ссылка есть alfabank.ua/g
Тоже на погорелку пришла. Из условий следует, что в акции участвуют все карты, кроме Альфа-тревел. Правда, неясно, нужно выбирать какие-то категории кэш-ю или просто сотку потратить на что угодно (кроме квазиналичных).
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:47

Re: Альфа-Банк

https://alfabank.ua/about/press/z-22-lipnya-2019-roku-vstupayut-v-diyu-zmini-tarifiv-po-debe-1882

https://alfabank.ua/about/press/akciya-varto-sprobuvati-koristujsya-kartkoyu-alfa-banku-ukra-1866
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:58

3.1. Акційні умови автоматично поширюються на діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА- БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:
- є громадянами України;

я не є, мені кешбеку не буде? :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:24

А шо выгоднее?

  mephala написав:clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.

Например, вот у меня РД 7го числа и еще не было никаких покупок
Я сделал единственную покупку на 5500 8/06/19 без рассрочки
и 8/07/19 я опять планирую сделать подобную покупку на 5500

Так шо выгоднее:
- загаситься 7/07/19 на 5500 или просто заплатить 60грн?
- а если покупки будут на 3000грн, шото изменится?

  vollena71 написав:безубыточно от 5335грн

боюсь, шо налог 19,5% не учли :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:17

  clientage написав:
  mephala написав:clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.

Например, вот у меня РД 7го числа и еще не было никаких покупок
Я сделал единственную покупку на 5500 8/06/19 без рассрочки
и 8/07/19 я опять планирую сделать подобную покупку на 5500

Так шо выгоднее:
- загаситься 7/07/19 на 5500 или просто заплатить 60грн?
- а если покупки будут на 3000грн, шото изменится?

  vollena71 написав:безубыточно от 5335грн

боюсь, шо налог 19,5% не учли :wink:

1. выгоднее покупку перевести в рассрочку.
2. если покупки на 3000 набрались мелочью то выгоднее загасить
3. налог учтен :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:40

[quote="4690733:clientage"]
в обоих случаях погасила бы. овчинка выделки не стоит.
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:57

  vollena71 написав:
  clientage написав:

  vollena71 написав:безубыточно от 5335грн

боюсь, шо налог 19,5% не учли :wink:

60:0,17:0,805х365:30=5335,

І цифірь прявилась.
А скільки на такій сумі за 30 днів можна горіхів заготувати?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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