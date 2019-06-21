|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:01
Re: Альфа-Банк
Где посмотреть? Пришло СМС на полочную карту ФГВФО дебетку.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:16
Re: Альфа-Банк
Че не могу-то? В СМС-ке же ссылка есть alfabank.ua/g
Тоже на погорелку пришла. Из условий следует, что в акции участвуют все карты, кроме Альфа-тревел. Правда, неясно, нужно выбирать какие-то категории кэш-ю или просто сотку потратить на что угодно (кроме квазиналичных).
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:47
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:58
я не є, мені кешбеку не буде?
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:24
А шо выгоднее?
Например, вот у меня РД 7го числа и еще не было никаких покупок
Я сделал единственную покупку на 5500 8/06/19 без рассрочки
и 8/07/19 я опять планирую сделать подобную покупку на 5500
Так шо выгоднее:
- загаситься 7/07/19 на 5500 или просто заплатить 60грн?
- а если покупки будут на 3000грн, шото изменится?
боюсь, шо налог 19,5% не учли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:17
1. выгоднее покупку перевести в рассрочку.
2. если покупки на 3000 набрались мелочью то выгоднее загасить
3. налог учтен
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:40
[quote="4690733:clientage"]
в обоих случаях погасила бы. овчинка выделки не стоит.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:57
І цифірь прявилась.
А скільки на такій сумі за 30 днів можна горіхів заготувати?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|