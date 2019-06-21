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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:01
Где посмотреть? Пришло СМС на полочную карту ФГВФО дебетку.
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lel
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:16
Че не могу-то? В СМС-ке же ссылка есть alfabank.ua/g
Тоже на погорелку пришла. Из условий следует, что в акции участвуют все карты, кроме Альфа-тревел. Правда, неясно, нужно выбирать какие-то категории кэш-ю или просто сотку потратить на что угодно (кроме квазиналичных).
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Кащей
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:47
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mephala
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:58
3.1. Акційні умови автоматично поширюються на діючих та нових клієнтів АТ «АЛЬФА- БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:
- є громадянами України;
я не є, мені кешбеку не буде?
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Seva
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:24
mephala написав:clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.
Например, вот у меня РД 7го числа и еще не было никаких покупок
Я сделал единственную покупку на 5500 8/06/19 без рассрочки
и 8/07/19 я опять планирую сделать подобную покупку на 5500
Так шо выгоднее:
- загаситься 7/07/19 на 5500 или просто заплатить 60грн?
- а если покупки будут на 3000грн, шото изменится?
vollena71 написав:
безубыточно от 5335грн
боюсь, шо налог 19,5% не учли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:17
clientage написав: mephala написав:clientage
так грейсовать на все 62 дня стает выгодно если долг больше 5К.
вроде так. во всяком случае у меня.
Например, вот у меня РД 7го числа и еще не было никаких покупок
Я сделал единственную покупку на 5500 8/06/19 без рассрочки
и 8/07/19 я опять планирую сделать подобную покупку на 5500
Так шо выгоднее:
- загаситься 7/07/19 на 5500 или просто заплатить 60грн?
- а если покупки будут на 3000грн, шото изменится?
vollena71 написав:
безубыточно от 5335грн
боюсь, шо налог 19,5% не учли
1. выгоднее покупку перевести в рассрочку.
2. если покупки на 3000 набрались мелочью то выгоднее загасить
3. налог учтен
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mephala
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:40
[quote="4690733:clientage"]
в обоих случаях погасила бы. овчинка выделки не стоит.
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vollena71
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:57
vollena71 написав: clientage написав: vollena71 написав:
безубыточно от 5335грн
боюсь, шо налог 19,5% не учли
60:0,17:0,805х365:30=5335,
І цифірь прявилась.
А скільки на такій сумі за 30 днів можна горіхів заготувати?
За Голос...наш голос
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:28
vollena71 написав: clientage написав: vollena71 написав:
безубыточно от 5335грн
боюсь, шо налог 19,5% не учли
60:0,17:0,805х365:30=5335
Ой, эт я по старинке 25дн посчитал
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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