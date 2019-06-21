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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 08:47
А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?
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Vorlon
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:59
Vorlon написав:А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?
Вы бы взяли карту погорельца, как советовали, и тоже было бы по фиг. По ней всё бесплатно.
GrafBV написав:Напомните плиз сколько максимум кэшбэка можно натрусить по Эко за месяц?
500, за свои и кредитные
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:08
lel написав:
А что это за акция? "Горячие выходные"
22-23.06 покупай картой от100грн- получай 50грн кэшбэка и переводи в реальные деньги в альфамобайл.
Получил СМС на полочную карту Фгвфо
Не могу перейти по ссылке
Поддерживаю вопрос.
Это для всех, или только приглашенных?
Что имеется ввиду под "реальные деньги"? Выведут деньги на карту, без глупых условий с "подходящими покупками"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:17
Вкладчик1234 написав: lel написав:
А что это за акция? "Горячие выходные"
22-23.06 покупай картой от100грн- получай 50грн кэшбэка и переводи в реальные деньги в альфамобайл.
Получил СМС на полочную карту Фгвфо
Не могу перейти по ссылке
Поддерживаю вопрос.
Это для всех, или только приглашенных?
Что имеется ввиду под "реальные деньги"? Выведут деньги на карту, без глупых условий с "подходящими покупками"?
В официальных условиях акции написано что одно из обязательных условий, чтобы в моби МАБе "горело" приглашение на участие в акции. У меня по трём аккам не горит ни в одном. Так что только для избранных.
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Flamingo
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:25
Vorlon написав:
А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?
Агаа. Чо по кассам шариться то, кешины пашут нормально да и з/п на карту приходит.
Пенсов жалко, но им внучкИ должны помагать
Я от недавно снял в ощАде всю наличку у трёх своих пенсов, выдал каждому по 1000грн, а остальной нал закинул именно на Альфу и дальше на кэшбечки под оплату коммуналки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:15
Vorlon написав:
А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?
так а что обсуждать если изменения обычных пакетов не касаются.
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mephala
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:25
mephala написав: Vorlon написав:
А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?
так а что обсуждать если изменения обычных пакетов не касаются.
То есть то, что там указаны пакеты Ultra в том числе - это для карт Простора только или только для зарплатных? Там, как обычно, по-дебильному сформулировано. Прошу представителя банка в понедельник прокомментировать.
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Vorlon
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:35
Vorlon написав: mephala написав: Vorlon написав:
А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?
так а что обсуждать если изменения обычных пакетов не касаются.
То есть то, что там указаны пакеты Ultra в том числе - это для карт Простора только или только для зарплатных? Там, как обычно, по-дебильному сформулировано. Прошу представителя банка в понедельник прокомментировать.
У вас же есть моня и Коко
А у широкого загалу приват и 3 грн
Нечего обсуждать.
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curiousobro
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