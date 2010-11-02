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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7233723472357236>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51

  Vorlon написав:
  mephala написав:
  Vorlon написав:А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?

так а что обсуждать если изменения обычных пакетов не касаются.

То есть то, что там указаны пакеты Ultra в том числе - это для карт Простора только или только для зарплатных? Там, как обычно, по-дебильному сформулировано. Прошу представителя банка в понедельник прокомментировать.

"картки Простір – відкриті на умовах пакетів послуг Сomfort/ Ultra/ Platinum Black/ Platinum Black +/ Zero"
и как из этого читается что изменения касаются обычных пакетных карт?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51

Alfa_Bank 19 числа по карте *9911 оформил рассрочку на три месяца на 6900 гривен, РД 22го. Рассрочка оформилась. Тем не менее, сегодня пришла СМСка с суммой грейса к оплате, и эти 6900 там тоже есть. КЦ рассказывает мне, что "рассрочка оформилась позже, чем рассчиталась сумма грейса, поэтому теперь у вас будут собственные средства на карте, после того, как вы ее внесете, а уменьшить сумму грейса никак, ну совсем никак нельзя".

Меня такой ответ не устраивает. Мне не нужны "собственные средства" на кредитке, я их даже снять или вывести без конской комиссии не смогу, за их использование не начисляются баллы и за них нельзя купить валюту. Я работал в Альфе в ГО в IT и точно знаю, что когда Альфа-Банку нужно, Альфа-Банк может все, вплоть до откатывания проводок на продуктиве Б2, и рассказать мне про "нет технической возможности" не получится.

Обращение заставил составить, рассчитываю на ваше содействие.
Востаннє редагувалось Seva в Суб 22 чер, 2019 11:53, всього редагувалось 8 разів.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:54

mephala
Разве карты Простор открывались в каком-либо пакете, кроме Комфорта? Не слышал о таком.

И сколько раз было такое, что в новостях Альфы писалось об одном, а на самом деле имелось в виду несколько другое? Постоянно! Приходится уточнять...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:14

Seva
так если вы там работали так и механику должны знать что и как работает.
и свои действия выстраивать согласно механики. а не перевести в РД на рассрочку а теперь репу чесать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:20

  Vorlon написав:
  curiousobro написав:У вас же есть моня и Коко
А у широкого загалу приват и 3 грн
Нечего обсуждать.

Что там у меня есть - не имеет никакого значения. Мне могут третьи лица карту пополнять. У меня друзья, коллеги есть с картами Альфы. Я должен понимать новые правила без разночтений.

Правило простое и доступно в том числе третьим лицам без карты: cash-in банкомат -> пополнение счета по номеру 2620. Если же нужен "сервис" и живое общение с кассиром, то для пакетных карт эта услуга платная с 22/07/2019 при сумме пополнения менее 4000,00 грн. :)
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:26

Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:38

  tano написав:Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?


От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:43

tano во многом зависит от того, какие это были %. Рассрочки не учитываются, нужно перед новыми тратами осуществить погашение как предложено выше и, если не был внесен минимальный платеж, оплатить штраф, который будет списан по факту погашения (100/300 грн. в зависимости от количества дней просрочки). К текущим (регулярным) платежам по рассрочке, которые списываются на РД, грейс в данном случае, скорее всего, не применяется.
Востаннє редагувалось flawyer в Суб 22 чер, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:47

mephala рассчет был вообще на то, что если в среду поздно вечером расплатиться, то до пятницы по счету не пройдет :mrgreen: однако что-то пошло не так
Seva
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:53

  Seva написав:mephala рассчет был вообще на то, что если в среду поздно вечером расплатиться, то до пятницы по счету не пройдет :mrgreen: однако что-то пошло не так

пройти по лезвию бритвы было вашим решением...
я лично не покупаю вещи на рассрочку впритык к РД.
mephala
 
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