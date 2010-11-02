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Альфа-Банк
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51
Vorlon написав: mephala написав: Vorlon написав:
А чего никто не обсуждает новость, что вводится комиссия 30 гривен за пополнение пакетных карт в кассах в сумме 4000 или меньше? Всем по барабану?
так а что обсуждать если изменения обычных пакетов не касаются.
То есть то, что там указаны пакеты Ultra в том числе - это для карт Простора только или только для зарплатных? Там, как обычно, по-дебильному сформулировано. Прошу представителя банка в понедельник прокомментировать.
"картки Простір – відкриті на умовах пакетів послуг Сomfort/ Ultra/ Platinum Black/ Platinum Black +/ Zero"
и как из этого читается что изменения касаются обычных пакетных карт?
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mephala
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51
Alfa_Bank 19 числа по карте *9911 оформил рассрочку на три месяца на 6900 гривен, РД 22го. Рассрочка оформилась. Тем не менее, сегодня пришла СМСка с суммой грейса к оплате, и эти 6900 там тоже есть. КЦ рассказывает мне, что "рассрочка оформилась позже, чем рассчиталась сумма грейса, поэтому теперь у вас будут собственные средства на карте, после того, как вы ее внесете, а уменьшить сумму грейса никак, ну совсем никак нельзя".
Меня такой ответ не устраивает. Мне не нужны "собственные средства" на кредитке, я их даже снять или вывести без конской комиссии не смогу, за их использование не начисляются баллы и за них нельзя купить валюту. Я работал в Альфе в ГО в IT и точно знаю, что когда Альфа-Банку нужно, Альфа-Банк может все, вплоть до откатывания проводок на продуктиве Б2, и рассказать мне про "нет технической возможности" не получится.
Обращение заставил составить, рассчитываю на ваше содействие.
Востаннє редагувалось Seva
в Суб 22 чер, 2019 11:53, всього редагувалось 8 разів.
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Seva
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:54
mephala
Разве карты Простор открывались в каком-либо пакете, кроме Комфорта? Не слышал о таком.
И сколько раз было такое, что в новостях Альфы писалось об одном, а на самом деле имелось в виду несколько другое? Постоянно! Приходится уточнять...
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Vorlon
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:14
Seva
так если вы там работали так и механику должны знать что и как работает.
и свои действия выстраивать согласно механики. а не перевести в РД на рассрочку а теперь репу чесать.
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mephala
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:20
Vorlon написав: curiousobro написав:
У вас же есть моня и Коко
А у широкого загалу приват и 3 грн
Нечего обсуждать.
Что там у меня есть - не имеет никакого значения. Мне могут третьи лица карту пополнять. У меня друзья, коллеги есть с картами Альфы. Я должен понимать новые правила без разночтений.
Правило простое и доступно в том числе третьим лицам без карты: cash-in банкомат -> пополнение счета по номеру 2620. Если же нужен "сервис" и живое общение с кассиром, то для пакетных карт эта услуга платная с 22/07/2019 при сумме пополнения менее 4000,00 грн.
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flawyer
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:26
Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?
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tano
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:38
tano написав:
Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?
От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:43
tano во многом зависит от того, какие это были %. Рассрочки не учитываются, нужно перед новыми тратами осуществить погашение как предложено выше и, если не был внесен минимальный платеж, оплатить штраф, который будет списан по факту погашения (100/300 грн. в зависимости от количества дней просрочки). К текущим (регулярным) платежам по рассрочке, которые списываются на РД, грейс в данном случае, скорее всего, не применяется.
Востаннє редагувалось flawyer
в Суб 22 чер, 2019 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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flawyer
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:47
mephala
рассчет был вообще на то, что если в среду поздно вечером расплатиться, то до пятницы по счету не пройдет
однако что-то пошло не так
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Seva
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Додано: Суб 22 чер, 2019 11:53
Seva написав:mephala
рассчет был вообще на то, что если в среду поздно вечером расплатиться, то до пятницы по счету не пройдет
однако что-то пошло не так
пройти по лезвию бритвы было вашим решением...
я лично не покупаю вещи на рассрочку впритык к РД.
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mephala
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