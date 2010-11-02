Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51

Alfa_Bank 19 числа по карте *9911 оформил рассрочку на три месяца на 6900 гривен, РД 22го. Рассрочка оформилась. Тем не менее, сегодня пришла СМСка с суммой грейса к оплате, и эти 6900 там тоже есть. КЦ рассказывает мне, что "рассрочка оформилась позже, чем рассчиталась сумма грейса, поэтому теперь у вас будут собственные средства на карте, после того, как вы ее внесете, а уменьшить сумму грейса никак, ну совсем никак нельзя".



Меня такой ответ не устраивает. Мне не нужны "собственные средства" на кредитке, я их даже снять или вывести без конской комиссии не смогу, за их использование не начисляются баллы и за них нельзя купить валюту. Я работал в Альфе в ГО в IT и точно знаю, что когда Альфа-Банку нужно, Альфа-Банк может все, вплоть до откатывания проводок на продуктиве Б2, и рассказать мне про "нет технической возможности" не получится.



Обращение заставил составить, рассчитываю на ваше содействие.