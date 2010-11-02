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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7233723472357236

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:11

Re: Альфа-Банк

Почему ни на одну покупку из-за бугра,уже проведенную, не приходят смс о рассрочке?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:20

  WachtAmRhein написав:
  tano написав:Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?


От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.


Пополнять уже в понедельник СЭПом?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:26

  tano написав:
  WachtAmRhein написав:
  tano написав:Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?


От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.


Пополнять уже в понедельник СЭПом?

Можна и сёдня-завтра Алкиным р2р
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7233723472357236
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