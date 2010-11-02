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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:11
Почему ни на одну покупку из-за бугра,уже проведенную, не приходят смс о рассрочке?
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mihasik
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:20
WachtAmRhein написав: tano написав:
Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?
От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.
Пополнять уже в понедельник СЭПом?
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tano
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:26
tano написав: WachtAmRhein написав: tano написав:
Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?
От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.
Пополнять уже в понедельник СЭПом?
Можна и сёдня-завтра Алкиным р2р
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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