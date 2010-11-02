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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7234723572367237>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:11

Re: Альфа-Банк

Почему ни на одну покупку из-за бугра,уже проведенную, не приходят смс о рассрочке?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:20

  WachtAmRhein написав:
  tano написав:Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?


От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.


Пополнять уже в понедельник СЭПом?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:26

  tano написав:
  WachtAmRhein написав:
  tano написав:Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?


От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.


Пополнять уже в понедельник СЭПом?

Можна и сёдня-завтра Алкиным р2р
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:49

  flawyer написав:tano во многом зависит от того, какие это были %. Рассрочки не учитываются, нужно перед новыми тратами осуществить погашение как предложено выше и, если не был внесен минимальный платеж, оплатить штраф, который будет списан по факту погашения (100/300 грн. в зависимости от количества дней просрочки). К текущим (регулярным) платежам по рассрочке, которые списываются на РД, грейс в данном случае, скорее всего, не применяется.


В сегодняшней СМС такой текст: Использовано 4400, задолженность ЛЬГОТНОГО периода 2700, мин. платеж. 100. Вчера вечером в выписке появились операции РКО 91, списание % за ползование кредитом 82. Еще из последних операций Досрочное погашение рассрочки 1000 дата операции 20/06, проводка 21. РД 21. Так Алла считает что льгоный период и начисляет % и РКО?
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:54

tano
РКО насчитывается в РД.
проценты за операции с наличкой или по операциям к ним приравненным тоже выставляется в РД.
Что у вас за карта что РКО выкатили 91 грн ?
Каким образом досрочно погасили рассрочку - просто отменили ее?

ЗЫ
и был ли вообще грейс?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:07

  mephala написав:tano
РКО насчитывается в РД.
проценты за операции с наличкой или по операциям к ним приравненным тоже выставляется в РД.
Что у вас за карта что РКО выкатили 91 грн ?
Каким образом досрочно погасили рассрочку - просто отменили ее?

ЗЫ
и был ли вообще грейс?


Карта Эко-Максимум. Рассрочку просто отменил. Наличку не снимал.
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:13

tano
то что вы не снимали наличку еще ничего не говорит.
МСС всех операций проверили?
Востаннє редагувалось mephala в Суб 22 чер, 2019 13:17, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:13

  tano написав:
  mephala написав:tano
РКО насчитывается в РД.
проценты за операции с наличкой или по операциям к ним приравненным тоже выставляется в РД.
Что у вас за карта что РКО выкатили 91 грн ?
Каким образом досрочно погасили рассрочку - просто отменили ее?

ЗЫ
и был ли вообще грейс?


Карта Эко-Максимум. Рассрочку просто отменил. Наличку не снимал.

Грейс вроде был, по крайней мере процентов в прошлом не снимали, в прошлом месяце начислили РКО 35грн. но после поста здесь и обращения к представителю Аллы деньги вернули (сняли из-за того что пред. рассрочка погасилась в РД и после внесения денег и деньги не успели распределиться по счету).
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:19

tano
я вашей логики вообще не понимаю. зачем отменять рассрочку у которой 1,8% в месяц что бы попасть под РКО которое 3,5%
я тихо в шоке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:28

  mephala написав:tano
я вашей логики вообще не понимаю. зачем отменять рассрочку у которой 1,8% в месяц что бы попасть под РКО которое 3,5%
я тихо в шоке.

Это по неопытности :oops: . Рассчет был погасить внесением денег. Но забыл.
tano
 
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