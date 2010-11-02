|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:11
Почему ни на одну покупку из-за бугра,уже проведенную, не приходят смс о рассрочке?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:20
WachtAmRhein написав: tano написав:
Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?
От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.
Пополнять уже в понедельник СЭПом?
-
tano
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:26
tano написав: WachtAmRhein написав: tano написав:
Проворонил РД по кредитке и попал на РКО плюс проценты. Как вернуться в грейс? Нужно ли выводить карту в ноль? Как быть с рассрочками?
От лимита отминусовать доступный остаток, рассрочки, блокировки, которые будут непроверенными в понедельник, и на полученную сумму пополнить.
Пополнять уже в понедельник СЭПом?
Можна и сёдня-завтра Алкиным р2р
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28536
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2284 раз.
- Подякували: 3303 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:49
flawyer написав:tano
во многом зависит от того, какие это были %. Рассрочки не учитываются, нужно перед новыми тратами осуществить погашение как предложено выше и, если не был внесен минимальный платеж, оплатить штраф, который будет списан по факту погашения (100/300 грн. в зависимости от количества дней просрочки). К текущим (регулярным) платежам по рассрочке, которые списываются на РД, грейс в данном случае, скорее всего, не применяется.
В сегодняшней СМС такой текст: Использовано 4400, задолженность ЛЬГОТНОГО периода 2700, мин. платеж. 100. Вчера вечером в выписке появились операции РКО 91, списание % за ползование кредитом 82. Еще из последних операций Досрочное погашение рассрочки 1000 дата операции 20/06, проводка 21. РД 21. Так Алла считает что льгоный период и начисляет % и РКО?
-
tano
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:54
tano
РКО насчитывается в РД.
проценты за операции с наличкой или по операциям к ним приравненным тоже выставляется в РД.
Что у вас за карта что РКО выкатили 91 грн ?
Каким образом досрочно погасили рассрочку - просто отменили ее?
ЗЫ
и был ли вообще грейс?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4683
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:07
mephala написав:tano
РКО насчитывается в РД.
проценты за операции с наличкой или по операциям к ним приравненным тоже выставляется в РД.
Что у вас за карта что РКО выкатили 91 грн ?
Каким образом досрочно погасили рассрочку - просто отменили ее?
ЗЫ
и был ли вообще грейс?
Карта Эко-Максимум. Рассрочку просто отменил. Наличку не снимал.
-
tano
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:13
tano
то что вы не снимали наличку еще ничего не говорит.
МСС всех операций проверили?
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 22 чер, 2019 13:17, всього редагувалось 2 разів.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4683
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:13
tano написав: mephala написав:tano
РКО насчитывается в РД.
проценты за операции с наличкой или по операциям к ним приравненным тоже выставляется в РД.
Что у вас за карта что РКО выкатили 91 грн ?
Каким образом досрочно погасили рассрочку - просто отменили ее?
ЗЫ
и был ли вообще грейс?
Карта Эко-Максимум. Рассрочку просто отменил. Наличку не снимал.
Грейс вроде был, по крайней мере процентов в прошлом не снимали, в прошлом месяце начислили РКО 35грн. но после поста здесь и обращения к представителю Аллы деньги вернули (сняли из-за того что пред. рассрочка погасилась в РД и после внесения денег и деньги не успели распределиться по счету).
-
tano
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:19
tano
я вашей логики вообще не понимаю. зачем отменять рассрочку у которой 1,8% в месяц что бы попасть под РКО которое 3,5%
я тихо в шоке.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4683
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 626 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:28
mephala написав:tano
я вашей логики вообще не понимаю. зачем отменять рассрочку у которой 1,8% в месяц что бы попасть под РКО которое 3,5%
я тихо в шоке.
Это по неопытности
. Рассчет был погасить внесением денег. Но забыл.
-
tano
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12644
|1801299
|
|
|34551
|4261686
|
|
|4980
|670369
|
Суб 22 чер, 2019 12:13
la9
|