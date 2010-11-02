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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7234723572367237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:02

  tano написав:
  mephala написав:tano
я вашей логики вообще не понимаю. зачем отменять рассрочку у которой 1,8% в месяц что бы попасть под РКО которое 3,5%
я тихо в шоке.

Это по неопытности :oops: . Рассчет был погасить внесением денег. Но забыл.

Весь расчет банков как раз на вот это вот "забыл"
Чую надо писать апку напоминалку для пользователей кредиток :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:25

  Seva написав:mephala рассчет был вообще на то, что если в среду поздно вечером расплатиться, то до пятницы по счету не пройдет :mrgreen: однако что-то пошло не так

Просто расчёт ошибочный - 90% покупок проводится на второй рабочий день.
Надо было расплачиваться в четверг вечером ;-)
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  #<1 ... 7234723572367237
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