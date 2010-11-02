Весь расчет банков как раз на вот это вот "забыл"
Чую надо писать апку напоминалку для пользователей кредиток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 14:02
Весь расчет банков как раз на вот это вот "забыл"
Чую надо писать апку напоминалку для пользователей кредиток
Додано: Суб 22 чер, 2019 14:25
Просто расчёт ошибочный - 90% покупок проводится на второй рабочий день.
Надо было расплачиваться в четверг вечером
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