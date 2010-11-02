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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7234723572367237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:02

  tano написав:
  mephala написав:tano
я вашей логики вообще не понимаю. зачем отменять рассрочку у которой 1,8% в месяц что бы попасть под РКО которое 3,5%
я тихо в шоке.

Это по неопытности :oops: . Рассчет был погасить внесением денег. Но забыл.

Весь расчет банков как раз на вот это вот "забыл"
Чую надо писать апку напоминалку для пользователей кредиток :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:25

  Seva написав:mephala рассчет был вообще на то, что если в среду поздно вечером расплатиться, то до пятницы по счету не пройдет :mrgreen: однако что-то пошло не так

Просто расчёт ошибочный - 90% покупок проводится на второй рабочий день.
Надо было расплачиваться в четверг вечером ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:17

  tano написав:
  flawyer написав:tano во многом зависит от того, какие это были %. Рассрочки не учитываются, нужно перед новыми тратами осуществить погашение как предложено выше и, если не был внесен минимальный платеж, оплатить штраф, который будет списан по факту погашения (100/300 грн. в зависимости от количества дней просрочки). К текущим (регулярным) платежам по рассрочке, которые списываются на РД, грейс в данном случае, скорее всего, не применяется.


В сегодняшней СМС такой текст: Использовано 4400, задолженность ЛЬГОТНОГО периода 2700, мин. платеж. 100. Вчера вечером в выписке появились операции РКО 91, списание % за ползование кредитом 82. Еще из последних операций Досрочное погашение рассрочки 1000 дата операции 20/06, проводка 21. РД 21. Так Алла считает что льгоный период и начисляет % и РКО?


РКО и льготный период совершенно друг другу не противоречат, скорее наоборот: с момента формирования задолженности льготного периода на РД у клиента есть время до следующей РД полностью погасить задолженность льготного периода чтобы не платить проценты, РКО списывается по факту наличия задолженности (кроме активной рассрочки) на РД. Не хотите платить РКО - успевайте гасить до РД.
Судя по начислениям возможны два варианта % за пользование кредитом: % за операции с наличными (квази-кеш, переводы, привет Новой почте) или % за события предыдущего расчетного периода (сумма в прошлом грейсе была погашена не полностью). Можем только гадать, лучше задать этот вопрос в чате АльфаМобайл.
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57

  lel написав:А что это за акция? "Горячие выходные"
22-23.06 покупай картой от100грн- получай 50грн кэшбэка и переводи в реальные деньги в альфамобайл


походу всем в подряд орехи не дают.
позвонил на ГЛ. сказали шо должно светится в моб. приложении спецпредложение.
а оно нифига не светится. даже переустанавливал.
а так хотел сходить в сильпо - и шоб к пиву дали орехов)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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