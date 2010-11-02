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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7234723572367237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:02

  tano написав:
  mephala написав:tano
я вашей логики вообще не понимаю. зачем отменять рассрочку у которой 1,8% в месяц что бы попасть под РКО которое 3,5%
я тихо в шоке.

Это по неопытности :oops: . Рассчет был погасить внесением денег. Но забыл.

Весь расчет банков как раз на вот это вот "забыл"
Чую надо писать апку напоминалку для пользователей кредиток :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:25

  Seva написав:mephala рассчет был вообще на то, что если в среду поздно вечером расплатиться, то до пятницы по счету не пройдет :mrgreen: однако что-то пошло не так

Просто расчёт ошибочный - 90% покупок проводится на второй рабочий день.
Надо было расплачиваться в четверг вечером ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:17

  tano написав:
  flawyer написав:tano во многом зависит от того, какие это были %. Рассрочки не учитываются, нужно перед новыми тратами осуществить погашение как предложено выше и, если не был внесен минимальный платеж, оплатить штраф, который будет списан по факту погашения (100/300 грн. в зависимости от количества дней просрочки). К текущим (регулярным) платежам по рассрочке, которые списываются на РД, грейс в данном случае, скорее всего, не применяется.


В сегодняшней СМС такой текст: Использовано 4400, задолженность ЛЬГОТНОГО периода 2700, мин. платеж. 100. Вчера вечером в выписке появились операции РКО 91, списание % за ползование кредитом 82. Еще из последних операций Досрочное погашение рассрочки 1000 дата операции 20/06, проводка 21. РД 21. Так Алла считает что льгоный период и начисляет % и РКО?


РКО и льготный период совершенно друг другу не противоречат, скорее наоборот: с момента формирования задолженности льготного периода на РД у клиента есть время до следующей РД полностью погасить задолженность льготного периода чтобы не платить проценты, РКО списывается по факту наличия задолженности (кроме активной рассрочки) на РД. Не хотите платить РКО - успевайте гасить до РД.
Судя по начислениям возможны два варианта % за пользование кредитом: % за операции с наличными (квази-кеш, переводы, привет Новой почте) или % за события предыдущего расчетного периода (сумма в прошлом грейсе была погашена не полностью). Можем только гадать, лучше задать этот вопрос в чате АльфаМобайл.
flawyer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57

  lel написав:А что это за акция? "Горячие выходные"
22-23.06 покупай картой от100грн- получай 50грн кэшбэка и переводи в реальные деньги в альфамобайл


походу всем в подряд орехи не дают.
позвонил на ГЛ. сказали шо должно светится в моб. приложении спецпредложение.
а оно нифига не светится. даже переустанавливал.
а так хотел сходить в сильпо - и шоб к пиву дали орехов)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:18

Давно не пользовался кредиткой максимум ворлд. По ней ещё бесплатно 55 дней льготного периода, или щас нужно гасится до РД (чтоб чего лишнего не насчитали)?.
Востаннє редагувалось demichh в Суб 22 чер, 2019 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:23

  demichh написав:Давно не пользовался кредиткой максимум ворлд. По ней ещё бесплатно 55 дней льготного периода, или щас нужно гасится до РД.

До рд (лп теперь до 62 дней). Но не забывайте об рко 60 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:26

  Bosstone написав:
  demichh написав:Давно не пользовался кредиткой максимум ворлд. По ней ещё бесплатно 55 дней льготного периода, или щас нужно гасится до РД.

До рд (лп теперь до 62 дней). Но не забывайте об рко 60 грн.

Тесть до второго РД и никакие РКО и комис не насчитывают?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:32

  demichh написав:
  Bosstone написав:
  demichh написав:Давно не пользовался кредиткой максимум ворлд. По ней ещё бесплатно 55 дней льготного периода, или щас нужно гасится до РД.

До рд (лп теперь до 62 дней). Но не забывайте об рко 60 грн.

Тесть до второго РД и никакие РКО и комис не насчитывают?

Без рко только если в РД долг меньше 20 грн. (кроме рассрочки), то есть рко - это условная абонка, которую можно не платить, сократив грейс на месяц.
https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
Bosstone
 
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