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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7235723672377238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 07:15

Представителю банка.

Мне стыдно за такую НИКАКАШНУЮ "поддержку".Особенно за "специалиста Серж и иже с ним".про кодовое слово к Депозиту Вы слышали???Я нет.А вы?А они знают.
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 07:26

Помогите решить задачку

В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль.
Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба.
Суть вопроса вот в чем.
Кредитка "Максимум World" (не ЭКО)
24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку.
01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней).
РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.

Следующий РД - 07.07.
Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек.
Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.

С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП?
Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут.
Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?

Большое спасибо всем ответившим!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 07:39

Re: Альфа-Банк

IBM написав:Просто "аццтой". Не смог зайти ни с компа, ни с телефона. Расплатиться не смог т.к. деньги были на ДС Пришлось использовать карту другого банка. Не могу сделать вообще ничего - на ваше "извините" уже устал смотреть. Пришло время сказать...Ну надеюсь понятно...
Закрытый каждую ночь МАБ это какой то треш. Нужно было перекинуть на КК деньги с карты другого банка и рассчитаться. Можно было воспользоваться тас2ю, но это сейчас, в следующем месяце уже этой возможности не будет.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:23

  2XL написав:
IBM написав:Просто "аццтой". Не смог зайти ни с компа, ни с телефона. Расплатиться не смог т.к. деньги были на ДС Пришлось использовать карту другого банка. Не могу сделать вообще ничего - на ваше "извините" уже устал смотреть. Пришло время сказать...Ну надеюсь понятно...
Закрытый каждую ночь МАБ это какой то треш. Нужно было перекинуть на КК деньги с карты другого банка и рассчитаться. Можно было воспользоваться тас2ю, но это сейчас, в следующем месяце уже этой возможности не будет.

Маб ночью отключен недолго обычно.

Но сегодня ночью у них был сандень , предупреждали на сайте в разделе новости
curiousobro
 
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