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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 07:15
Мне стыдно за такую НИКАКАШНУЮ "поддержку".Особенно за "специалиста Серж и иже с ним".про кодовое слово к Депозиту Вы слышали???Я нет.А вы?А они знают.
ЛЮБИТЕ БОЛЬШЕ ВНУКОВ (они отомстят за вас вашим детям)
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NO PASARAN
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Додано: Нед 23 чер, 2019 07:26
В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль.
Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба.
Суть вопроса вот в чем.
Кредитка "Максимум World" (не ЭКО)
24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку.
01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней).
РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.
Следующий РД - 07.07.
Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек.
Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.
С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП?
Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут.
Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?
Большое спасибо всем ответившим!
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Искатель
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Додано: Нед 23 чер, 2019 07:39
IBM написав:Просто "аццтой". Не смог зайти ни с компа, ни с телефона. Расплатиться не смог т.к. деньги были на ДС Пришлось использовать карту другого банка. Не могу сделать вообще ничего - на ваше "извините" уже устал смотреть. Пришло время сказать...Ну надеюсь понятно...
Закрытый каждую ночь МАБ это какой то треш. Нужно было перекинуть на КК деньги с карты другого банка и рассчитаться. Можно было воспользоваться тас2ю, но это сейчас, в следующем месяце уже этой возможности не будет.
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2XL
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Додано: Нед 23 чер, 2019 08:23
2XL написав:
IBM написав:Просто "аццтой". Не смог зайти ни с компа, ни с телефона. Расплатиться не смог т.к. деньги были на ДС Пришлось использовать карту другого банка. Не могу сделать вообще ничего - на ваше "извините" уже устал смотреть. Пришло время сказать...Ну надеюсь понятно...
Закрытый каждую ночь МАБ это какой то треш. Нужно было перекинуть на КК деньги с карты другого банка и рассчитаться. Можно было воспользоваться тас2ю, но это сейчас, в следующем месяце уже этой возможности не будет.
Маб ночью отключен недолго обычно.
Но сегодня ночью у них был сандень , предупреждали на сайте в разделе новости
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curiousobro
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Додано: Нед 23 чер, 2019 09:25
Искатель написав:
В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль.
Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба.
Суть вопроса вот в чем.
Кредитка "Максимум World" (не ЭКО)
24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку.
01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней).
РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.
Следующий РД - 07.07.
Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек.
Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.
С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП?
Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут.
Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?
Большое спасибо всем ответившим!
это лучше у офпреда уточнить откуда отсчитывается до 62 дней. и вообще ли применяются 62 дня к отмененным рассрочкам. что то грызет меня сомнение что нет.
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mephala
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Додано: Нед 23 чер, 2019 12:30
Искатель написав:
В общем, и у меня создалась ситуация, когда, очевидно, выгоднее заплатить 60 грн РКО вместо того, чтобы гасить задолженность в ноль.
Но стали грызть сомнения, поэтому решил попросить помощи клуба.
Суть вопроса вот в чем.
Кредитка "Максимум World" (не ЭКО)
24.05.19 была очень крупная покупка, которую через 3 дня перевел в рассрочку.
01.06.19 была еще одна крупная покупка, которую также через 3 дня перевел в рассрочку (в смысле, заявку подал сразу же, а перевелось в течение 3х дней).
РД - 7го числа, т.е. 7.06. обе эти суммы были на рассрочках.
Следующий РД - 07.07.
Мне выгодно заплатить 60 грн, чтобы эти деньги еще полежали... скажем, в очень хорошем банке под очень неплохой процент. Но смущают именно эти две суммы рассрочек.
Я их просто отменил, т.е. сейчас "Рассрочки" - ноль, "загальний баланс" - с их учетом, естественно.
С учетом того, что новый льготный период - 62 дня, а операции были проведены по счету соответственно 27.05.19 (первая) и 04.06.19 (вторая), не получится ли так, что по данным покупкам до 07.08. уже будет больше 62х дней и, как результат, они выпадут из ЛП?
Возможно, коряво объяснил, но думаю, что те, кто в теме, поймут.
Т.е. не накажу ли я сам себя в этом случае?
Большое спасибо всем ответившим!
Нет, отменённые рассрочки прошли как покупки в этом рп
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:37
Пакращення.
Эти говнюкы убрали 0800...-достучаться без оплатно не получиться
(робобаба утверждает бесплатно только через приложение
у кого нет смарта предлагает купить со скидкой веревку и мыло)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:44
хуторянка написав:Пакращення.
Эти говнюкы убрали 0800...
Что ж вы такая эмоциональная? ПУМБ тоже убрал 0800... Потом добавил номера всех операторов, звонок с сайта, но клиенты так и не вернулись...
Вообще самое главное при работе с банками научиться вовремя закрывать глаза и представлять водопад )
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2XL
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:48
хуторянка написав:
Пакращення.
Скайп литаит
Причем операторы чото седня особенно весёлые
а вот с вайбером непонятки, позвонить/настучать через него мне не удалось
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:54
2XL написав:
хуторянка написав:Пакращення.
Эти говнюкы убрали 0800...
Что ж вы такая эмоциональная? ПУМБ тоже убрал 0800... Потом добавил номера всех операторов, звонок с сайта, но клиенты так и не вернулись...
Вообще самое главное при работе с банками научиться вовремя закрывать глаза и представлять водопад )
зачем водопад?
просто добавился минус в обслуживании.
когда это количество минусов станет перевешивать плюсы меняем банк и все.
хотя как по мне то и выбор не велик на рынке. единственно куда можно свалить это тас что бы не держать колоду карт.
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mephala
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