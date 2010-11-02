невже для банку із топ-7, а Альфу я не вважаю бідною захудалою банкою
так дорого було тримати на балансі 0 800???
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00
Re: Альфа-Банк
невже для банку із топ-7, а Альфу я не вважаю бідною захудалою банкою
так дорого було тримати на балансі 0 800???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:51
Re: Альфа-Банк
А сьогодні з цими колгоспниками що? Пробую зняти з ощадного - ввожу код підтвердження і повідомлення від Альоші: "Помилка сервісу".
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