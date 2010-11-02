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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7236723772387239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00

Re: Альфа-Банк

  хуторянка написав:Пакращення.
Эти говнюкы убрали 0800...-достучаться без оплатно не получиться


невже для банку із топ-7, а Альфу я не вважаю бідною захудалою банкою
так дорого було тримати на балансі 0 800???
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:51

Re: Альфа-Банк

А сьогодні з цими колгоспниками що? Пробую зняти з ощадного - ввожу код підтвердження і повідомлення від Альоші: "Помилка сервісу".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:29

  mephala написав:это тас что бы не держать колоду карт

там фактически из интересного осталось только 11 по ощадному
по остальному - тихоничко закручивают гайки
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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