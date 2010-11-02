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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7236723772387239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00

Re: Альфа-Банк

  хуторянка написав:Пакращення.
Эти говнюкы убрали 0800...-достучаться без оплатно не получиться


невже для банку із топ-7, а Альфу я не вважаю бідною захудалою банкою
так дорого було тримати на балансі 0 800???
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:51

Re: Альфа-Банк

А сьогодні з цими колгоспниками що? Пробую зняти з ощадного - ввожу код підтвердження і повідомлення від Альоші: "Помилка сервісу".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:29

  mephala написав:это тас что бы не держать колоду карт

там фактически из интересного осталось только 11 по ощадному
по остальному - тихоничко закручивают гайки
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:34

КОПЕЙКА - РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

  greenozon написав:
  хуторянка написав:Пакращення.
Эти говнюкы убрали 0800...-достучаться без оплатно не получиться


невже для банку із топ-7, а Альфу я не вважаю бідною захудалою банкою
так дорого було тримати на балансі 0 800???

чем бАгаче-тем жаднее.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:13

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:когда это количество минусов станет перевешивать плюсы меняем банк и все.

я не с целью потроллить, а из реального интереса. Что можно рассмотреть из конкурентов? Интересует лимит на кредитку хотя бы тысяч сто-двести, бесплатное снятие с дебеток за рубежом и программа лояльности, похожая на Трэвел - 3% хотя бы.

У меня в УкрСибе статус какой-то там, персональный менеджер есть. Они когда слышат "нет украинского гражданства", делают квадратные глаза и "кредитку никак, никак не можем открыть". А гражданам, со слова того же персонального менеджера - больше 50к лимита не насыпают, и про кэшбэк тоже забыть можно.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:19

  Seva написав:
  mephala написав:когда это количество минусов станет перевешивать плюсы меняем банк и все.

я не с целью потроллить, а из реального интереса. Что можно рассмотреть из конкурентов? Интересует лимит на кредитку хотя бы тысяч сто-двести, бесплатное снятие с дебеток за рубежом и программа лояльности, похожая на Трэвел - 3% хотя бы.

А зачем зацикливаться обязательно на одной банке? Берите от нескольких лучшее и пользуйтесь. Вот нету у меня ни в одной из банок лимита в 100, но где-то 60,гдето 50, где-то 30, а есть даже и 5. И ниче - хватает. А Трэвел вообще не заинтересовал узкостью использования кишмиша.
Зы. Снятие налички за рубежом вообще считаю злом :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:23

Flamingo я тоже обычно не снимаю с целью "потратить". Я маме в Минск, например, отправил дебетку Альфы долларовую - она снимает там в банкомате доллары без комиссии. Удобно.

У меня сейчас есть Альфа, УкрСиб, Агриколь (не пользусь) и Приват (не пользуюсь, омерзительный во всем, как по мне). Альфа - базовая банка. Вот думаю, может есть что-то интереснее?
Востаннє редагувалось Seva в Нед 23 чер, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:26

  Seva написав:
У меня в УкрСибе статус какой-то там, персональный менеджер есть. Они когда слышат "нет украинского гражданства", делают квадратные глаза и "кредитку никак, никак не можем открыть". А гражданам, со слова того же персонального менеджера - больше 50к лимита не насыпают, и про кэшбэк тоже забыть можно.

Видать вы это позже добавили - когда писал предыдущее сообщение этого не было. Ну раз у вас нет резиденства то вам как бы и не может быть очень легко, поскольку основные продукты большинства банков заточены на определённые стандарты. Чуть в сторону - сбой системы. Может тогда логичнее использовать продукты той страны, резидентом которой вы есть?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:28

Flamingo резиденство есть, гражданства нет. Пока.

Может тогда логичнее использовать продукты той страны, резидентом которой вы есть?

я в Беларусь, во-первых, не ездок, а во-вторых, там кредиток в привычном понимании нет. Совсем.

Чуть в сторону - сбой системы.

Альфа не испугалась, дала. Две кредитки, лимиты щедрые. Это вендор-лок такой :mrgreen: не получается никуда поэтому дернуться.
Востаннє редагувалось Seva в Нед 23 чер, 2019 21:33, всього редагувалось 2 разів.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:31

  хуторянка написав:Пакращення.
Эти говнюкы убрали 0800...-достучаться без оплатно не получиться :mrgreen:
(робобаба утверждает бесплатно только через приложение :mrgreen: у кого нет смарта предлагает купить со скидкой веревку и мыло)

Персональный менеджер по случаю не пригодится?
Black Jack - White Business
ruvex
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